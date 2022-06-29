AK Parti'li Ünal: Dezenformasyon Yasası Ekim Ayı'nda görüşülecek

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Cuma günü tatile gireceğini belirterek, "Ek bütçe, torba teklif, bedelli askerlik düzenlemesi, öğrenci affı, 3600 ek gösterge, bunların hepsinin 1 Temmuz Cuma gününe kadar tamamlanması planlanıyor. Bunun için dezenformasyon ile mücadele teklifini Ekim Ayı'na bırakmak durumunda kaldık" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Meclis çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Anayasal olarak Meclis'in 1 Temmuz'da tatile gireceğini hatırlatarak, Meclis gündeminde olan ve öncelikli çıkması gereken yasalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'ÖDENEKLEŞTİRME İHTİYACI, 18 YIL SONRA EK BÜTÇE YAPMAK DURUMUNDA BIRAKTI'Ek Bütçe Kanun Teklifinin ayrıntılarını anlatan Ünal, "Önceliklerimiz açısında ek bütçe önem arz ediyor. Artan gelirlerin ödenekleştirme ihtiyacının sonucu olarak bir de başta doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yaşanan maliyet artışlarının milletimize yansıtılmaması için, BOTAŞ'a kaynak transferi gerekiyor. Enflasyon nedeniyle kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde yapılması gereken artışlar var. Emekli maaşlarında yapılacak artışlar var. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan bütçe transferleri, sosyal destekler eğitim giderleri, hububat fiyatlarındaki artışların tüketicilere yansıtılmaması amacıyla TMO'ya yapılan görevlendirme giderleri, Elazığ, Malatya ve İzmir illerinde afet konut giderleri gibi diğer afet zararlarının karşılanması amacıyla yapılan giderlerden kaynaklanmakta. Artan gelirlerimizi ödenekleştirme ihtiyacı, bizi 18 yıl sonra ek bütçe yapmak durumunda bıraktı. Birinci önceliğimiz ek bütçenin Meclis'te kabul edilmesi" dedi.EK BÜTÇEDE KALEMLER NELER?Ünal, ek bütçede yer alan kalemlerle ilgili bilgileri de paylaşarak, "Bunlardan 217 milyar lirası personel ödemeleri, 154 milyar lirası Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak transferler, 134 milyar lirası vatandaşlarımıza daha uygun fiyatla verilecek elektrik ve doğalgaz giderleri, 105 milyar lirası stratejik yatırımların hazlı tamamlanabilmesi, 103 milyar lirası mahalli idarelerin desteklenmesi, 45 milyar lirası dezenavantajlı kesimlere yapılacak yardımlar ve 37 milyar lirası tarımsal destekler için kullanılacak" ifadelerini kaydetti. Muhalefet partilerin bütçede faiz konusuna ilişkin eleştirilerine yanıt veren Ünal, "Gerçeği yansıtmıyor. 2002 yılında; bütçenin yaklaşık yüzde 44'ü toplanan her 100 liralık verginin 86 lirası faize gidiyordu. Bugün bu bütçede bu rakam 15 liralara kadar düşmüş durumda. Muhalefetin ifade ittiği gibi bütçede geçmişte olduğu gibi yüzde 86'lara varan faiz giderleri söz konusu değil" açıklamasında bulundu.Muhalefetin asgari ücretle ilgili çıkardığı tartışmalara da değinen Ünal, "Şöyle bir algı oluşturuluyor. Sanki asgari ücret hükümetin emekli zammı ya da memur zammı gibi kendisinin meccanen yaptığı bir zam gibi yansıtılıyor. Bildiğiniz gibi asgari ücret, işçi ve işverenin karşılıklı görüşmeleri ile oluşturdukları ve hükümetin de burada hakem rolünde olduğu bir süreç. Biz her zaman işçimizin yanında olduk. Görüşmelerle asgari ücrette artış yapılması konusunda bugün bir mutabakat sağlandı" dedi.3600 EK GÖSTERGE BEDELLİ VE ÖĞRENCİ AFFIMahir Ünal, kamuoyunda 3600 ek gösterge olarak bilinen düzenleme ve en düşük emekli maaşını makul bir seviyeye getiren düzenlemelerin de Meclis tatile girmeden yasalaşacağını aktardı.DEZENFORMASYON YASASI EKİM AYINA KALDIÜnal, bütün bu yasaların 1 Temmuz'da yasalaşması gerektiğine dikkat çekerek, Dezenformasyon düzenlemesine ilişkin yasa teklifinin ise ekim ayına kaldığını duyurdu. Ünal gerekçesini şöyle açıkladı: "Şimdi bütün bunlar 1 Temmuz'a kadar yasalaşması gerektiği için kamuoyunda 'dezenformasyon yasası' olarak bilinen 40 maddelik Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Ekim Ayı'na bırakmak durumunda kalmış bulunuyoruz. Ek Bütçe, torba kanun teklifi, bedelli askerlik düzenlemesi, öğrenci affı ve e-ticaretle ilgili düzenlemeler tamamlanacak."Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile dezenformasyonun suç haline getirileceğini belirten Mahir Ünal, "Dezenformasyon siyaset üstü bir konu. Dezenformasyon a partisi ya da b partisi ile ilgili bir konu değil, küresel bir sorun. Dezenformasyonla ilgili ülkelerin yaptığı yasal düzenlemelerin oluştuğu bir zemin maalesef henüz daha olmadı. Mesela kamu barışına karşı dezenformasyon suçu nedir? Kurumlara karşı dezenformasyon suçu nedir? Kişilere karşı işlenen dezenformasyon suçu nedir? Bunun kendi içinde algoritmasının oluşturulması, yasa yapma tekniği ve siber hukuk açısından yapılması gereken düzenlemeler" diye konuştu.TARAFLAR DİNLENECEK

Ünal, bu zaman zarfında tarafların da dinleneceğini kaydederek, "Biraz da bu zaman içinde diğer tarafların da bu konuda görüşleri alınarak dezenformasyon konusunda tam bir toplumsal mutabakatın oluşması çok önemli. Çünkü dezenformasyon yalnızca cezayla engelleyebileceğimiz bir şey değil. Dezenformasyon, sosyal medya okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, yüksek farkındalık, hakikate sadakat, gerçeklik kaybıyla mücadele gibi birçok konuyu ve dolayısıyla da ciddi bir toplumsal mutabakatı da gerektiriyor" dedi.