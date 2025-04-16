AK Parti\'li Usta: Gülizar Biçer Karaca\'nın Meclis başkan vekilliği görevinin sonlanmasını talep ediyoruz

AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Gezi Davası kapsamında aldığı 18 yıllık hapis cezası nedeniyle cezaevinde olan Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi iade kararını TBMM'de okutmasıyla ilgili, "Bilerek ve kasten iç tüzük ihlal edilmiştir ve Meclis Başkanının kendisine verdiği yetkiyi kötüye kullanarak aşım yapmıştır. Taraflı olarak Divanda başkanlık yapmaya devam etmiştir. O yüzden bundan sonraki hiçbir oturumda görev almaması ve Meclis başkan vekilliği görevinin sonlanması gerektiğini talep ediyoruz" dedi.

AK Parti'li Usta, partisinin milletvekilleriyle birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Usta, TBMM Genel Kurulu'nun, Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 2 günlük tatil kararı alınması için toplandığını belirterek, "TBMM millet iradesinin tecelligahı, anayasal sınırlarla belirlenmiş yasama yetkisini kullanan en yüksek organdır. Bugün Meclis Genel Kurulu'nda anayasal sınırlar ve iç tüzük açıkça ihlal edilmiştir. İç tüzük 55'nci maddesi birinci fıkrasına göre; oturumun devamında, başkanlık makamı ve katip üyelikler boş kalamaz. Katip üye Sayın Havva Sibel Söylemez, yapılan korsan bildiri ve eylem üzerine Başkanlık Divanı'nı terk etmiş ve Divan'da görevli olan Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca Hanımefendiye, 'Divan'ı terk ettiğini ve Divan'ın teşekkül etmediğini' özellikle söylemiştir. Buna rağmen iç tüzüğün 55'nci maddesine göre Sayın Gülizar Biçer, divanı kapatmamıştır, ara vermesi gerekirken ara vermemiş ve bu korsan bildiriyi okutmaya devam etmiştir" ifadelerini kullandı.

'BAŞKAN TARAFINDAN GÜNDEME ALINMAYAN HUSUS, GENEL KURUL'A SUNULAMAZ'

Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca'nın TBMM iç tüzüğüne aykırı hareket ettiğini kaydeden Usta, "Meclis Başkanı tarafından gündeme alınmayan herhangi bir husus, Genel Kurul'a sunulamaz. Bu konuda Meclis başkan vekillerinin hiçbir takdir yetkisi bulunmaz. Sayın Gülizar Biçer Karaca, Meclis Başkanı adına ve onun verdiği yetkiyle görev yaptığını çok iyi bilmektedir. Meclis Başkanının onayı olmadan gündeme ekleme yapamayacağını çok iyi bilmesine rağmen iç tüzüğü ihlal etmiştir. Sayın Gülizar Biçer, açıkça Meclis başkan vekilliği görevini kötüye kullanmış ve yetkisinin aşımı ile de hukuk aleminde hiçbir sonuç doğurmayan korsan bir eylem yapmıştır. Hem de bütün siyasi parti gruplarının Sayın Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerini bildirmek ve arkasında da Meclis'in kapanması noktasındaki ortak iradesini hiçe sayarak en başta Sayın Sırrı Süreyya Önder'e, kendi meslektaşına bu saygısızlığı açıkça yapmıştır" diye konuştu.

'DİVAN'DA TARAFSIZ OTURMAYI BECEREMEDİ'

CHP grubunun eylemi bilerek hareket ettiğini ve Genel Kurul'a kalabalık bir şekilde geldiğini söyleyen Usta, "Katip üyemizin yerine belli bir süre boş kalan divan heyetine kendi katip üyelerini getirtip oturtmuşlardır; hem de davet etmeden. Neresinden bakarsanız bakın tamamıyla usulsüz, milletin iradesine, Meclis'in iradesine ve anayasa ile iç tüzüğe aykırı bir eyleme girişmişlerdir. Böyle bir günde, korsan eylemi yapacak kadar aciz bir duruma düşmüş olmalarını milletin ve kamuoyunun takdirine sunuyoruz. CHP'nin içindeki çekişme ve kavgalar yüzünden, yakın zamanda yeniden belirlenecek olan Meclis Başkan Vekilliği ve bakanlık heveslerine kapılarak, CHP grubunun yaptığı baskıya karşı Sayın Gülizar Biçer, Divan'da tarafsız oturmayı becerememiştir. Tamamıyla CHP Grup Başkan Vekili gibi Divan'ı yönetmeye kalkmıştır. Bu açıdan kendisinin görev ve yetkililerini açıkça ihlal ederek, Meclis'in amir hükümlerine aykırı hüküm verdiği için hem kınıyoruz hem de bunun sonuçlarının mutlaka olması gerektiğini belirtmek istiyorum. Artık tarafsız olarak Meclis Divanı kürsüsünde oturup Meclis başkan vekilliği görevini yapamaz" dedi.

'DİĞER SİYASİ PARTİLERİN HABERİ YOK'

Usta, yapılan bu eylemle birlikte CHP'nin cuntacı davrandığını söyleyerek, Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca'ya görevi bırakması yönünde çağrıda bulundu. Usta, bildirinin ardından söz hakkı talep ettiklerini ancak Meclis Başkan Vekili Karaca'nın izin vermediğini ekleyerek, "Bu konuda diğer siyasi parti gruplarının da haberi olmadığını sizinle paylaşmak istiyorum. DEM Parti Grup Başkan Vekili Sayın Gülistan Kılıç Koçyiğit ile konuştuk, onların da haberi olmadığını ve çok üzüldüklerini, böylesine bir günde böyle bir tavrın sergilenmesinden çok rahatsız olduklarını bana bildirmiştir. TBMM, bu ülkenin en kıymetli ve seçilmiş insanların görev yaptığı bir yer. Eğer burayı siyasi parti gruplarının, hukuka aykırı, iç tüzüğe aykırı eylem alanına çevirme gibi bir çabaları varsa, CHP'ye müsaade etmeyeceğimizi kararlılıkla bildiriyoruz. Kendi iç çekişme ve kavgalarını gidip kendi partilerinde yapsınlar. Ne üniversiteleri ne öğrencileri ne de Meclis Divan kürsüsünü kendi iç çıkarları için kullanmaya kalkmasınlar. Bu çok bir ayıptır, saygısızlıktır" değerlendirmesinde bulundu.

Meclis Başkan Vekili Karaca'nın Gezi davası kapsamında aldığı 18 yıllık hapis cezası nedeniyle cezaevinde olan Can Atalay hakkındaki AYM'nin iade kararını TBMM'de okutmasının hukuki bağlayıcılığının olmadığını söyleyen Usta, "Bilerek ve kasten iç tüzük ihlal edilmiştir ve Meclis Başkanın kendisine verdiği yetkiyi kötüye kullanarak aşım yapmıştır. Taraflı olarak Divan'da başkanlık yapmaya devam etmiştir. O yüzden bundan sonraki hiçbir oturumda görev almaması ve Meclis başkan vekilliği görevinin sonlanması gerektiğini talep ediyoruz" dedi.