AK Parti'li Yayman: "AK Parti'den kopanlar, millete umut vadetmiyor" - Son Dakika
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AK Parti'li Yayman: "AK Parti'den kopanlar, millete umut vadetmiyor"

05.04.2022 16:01
AK Parti'li Yayman: "AK Parti'den kopanlar, millete umut vadetmiyor"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti'den kopan siyasetçilerin, millete bir umut vadetmediğini söyledi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti'den kopan siyasetçilerin, millete bir umut vadetmediğini söyledi.

Yayman, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, her gün çeşitli mecralarda erken seçimle ilgili tartışmaların yer aldığını hatırlattı.

AK Parti sözcülerinin ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de sıklıkla ifade ettiği gibi seçimin 2023 Haziran'ın da olacağını belirten Yayman, Cumhur İttifakı'nın seçimlere hazır olduğunu söyledi.

Yayman, " Millet İttifakı'nın ise bırakın hazır olmayı, bir erken, bir baskın seçime hazır oldukları konusunda şüphelerim var. İster 2023 Haziran'da ya da daha erken bir dönemde olsun biz seçimlere hazırız. Cumhur İttifakı bu seçimlerin favorisidir. Milletimiz rahat olsun." dedi.

"Altılı masa sürekli toplantı halinde, mutabakat metni imzalıyorlar." ifadesini kullanan Yayman, şunları kaydetti:

"Altılı masa kendine bir yol haritası çıkarmış durumda. Fakat fondaş medya dahil hiçbir medyada yetenince yer alamıyorlar. Kim ilk adımı atacak, kim son adımı atacak, masada nerede oturulacak, bu konularda bile anlaşamıyorlar. Yarın göreceksiniz, Millet İttifakı'nda adaylık meselesinde çok daha büyük sorunlar çıkacak.

Zaten İYİ Parti'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünü açmak için parti içinde tasfiyeler başladı. Bu tasfiyeler yarın teşkilatlara yansıyacak. Ortada bir personel değişikliği değil siyaset değişikliği olduğu çok açık. Hem Koray Aydın'ın hem Yavuz Ağırailoğlu'nun tasfiyesi, partideki iç depremin öncüleri. Önümüzdeki dönemde bu tartışmaları daha çok göreceğiz."

"Altılı masanın" Macaristan'da da çok ciddi iddiayla ortaya çıktığını ancak seçimi kazanamadığını belirten Yayman, Macaristan'da "altılı masa" seçimi kazansaydı, Türkiye'deki muhalefetin nasıl havaya gireceğinin görüleceğini kaydetti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yaşadıklarının "tam bir trajedi" olduğunu belirten Yayman, "Milletimiz sizin bu çiğ sözlerinizi kaydetmekte. Bu sözler korkarım ki Anadolu'da meydanlarda karşınıza gelecek, sizi kınayacaklar. AK Parti'den kopanlar, millete bir umut vadetmiyor. Altılı masa nasıl Macaristan'da kaybettiyse 2023'te de Türkiye'de altılı masa kaybedecektir." değerlendirmesini yaptı.

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Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti, Hatay, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Yayman: 'AK Parti'den kopanlar, millete umut vadetmiyor' - Son Dakika


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