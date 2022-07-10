AK PARTİLİ YAZICI BİR HEKİM, YATAKTA OLAN HASTASINI BIRAKARAK PROTESTOYA GİRMEMELİ - Son Dakika
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AK PARTİLİ YAZICI BİR HEKİM, YATAKTA OLAN HASTASINI BIRAKARAK PROTESTOYA GİRMEMELİ

10.07.2022 19:20

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, 'Bir hekim elbette ki yatakta olan hastasını bırakarak veya yoğun bakımdaki faaliyeti terk ederek bir göreve protestoya giremez, girmemesi gerekir. Bana göre o mesleğin etik kuralları ile bağdaşmaz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, 'Bir hekim elbette ki yatakta olan hastasını bırakarak veya yoğun bakımdaki faaliyeti terk ederek bir göreve protestoya giremez, girmemesi gerekir. Bana göre o mesleğin etik kuralları ile bağdaşmaz. Bunları zorlayan, bunları yok sayan, gerek bireysel, gerekse örgütsel yapılar varsa bunlar yanlış yapıyor demektirö dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, il protokolünün katılımı ile Rize'de gerçekleşen bayramlaşma programına katıldı. Vatandaşlarla bayramlaşan Yazıcı, daha sonra katlımcılara kavurma, pilav ikram etti. Programın ardıdnan gazetecilerin kendisine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Tabipler Birliği kapatılmalıdır' şeklindeki açıklaması sorulan Yazıcı, 'O alana girmem, tecrübeli bir siyasetçiyim. Elbette ki demokratik ülkelerde, hukukun egemen olduğu ülkelerde, hukuk kurallarının içerisinde olduğu ülkelerde, her vatandaşın kanunlar çerçevesinde gösteri yapma, protesto etme hakkı vardır. Ama bunun ölçülü olması lazım. Her hak, ölçülülük kriterine göre kullanılır, yani bir hekim elbette ki yatakta olan hastasını bırakarak veya yoğun bakımdaki faaliyeti terk ederek bir göreve protestoya giremez, girmemesi gerekir. Bana göre o mesleğin etik kuralları ile bağdaşmaz. Bunları zorlayan, bunları yok sayan gerek bireysel, gerekse örgütsel yapılar varsa bunlar yanlış yapıyor demektir. Ama bunun ötesinde başta da ifade ettim protesto edebilir, eleştirisini ortaya koyabilir bununla ilgili hizmetin yürümesini, özellikle acil sağlık hizmetinin yürümesini engelleyecek bir eylem, etüdün içerisinde olamaz, bu mesleğin özü ile bağdaşmazö diye konuştu.

'CEZANIN DÜŞÜKLÜĞÜ, BU EYLEMLERİ ÖZENDİRİYORSA BUNUN ÖNÜ KAPANIR'

Konya'da görev başındaki Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi olayını lanetleyip, kınadıklarını belirten Yazıcı 'Her insan yaşama hakkına sahiptir. Hele hele hekimlerimizin mesleklerini icra etmeleri dolayısıyla şiddete ve hayatlarıyla ödeyecekleri şekilde bir eyleme maruz kalmaları kabul edilebilir bir tutum değil, tolere edilebilir bir tutum değil. Bunu hepimiz kınıyoruz. Olaya ben bu perspektifle bakıyorum. Haklar, özgürlükler, ölçülülük kriterine göre, ölçülülük hukukta çok önemli bir kavramdır. Hukuk; var olan sorunları giderici, devam ediyorsa onları önleyici kuralları getirmek için vardır. Eksiğimiz varsa olabilir yani her şeyi düzenledik hiçbir eksik yok diyecek durumda değiliz. Eksiklikler varsa derlenip toparlanır, şayet cezanın düşüklüğü, yaptırım itibariyle bu eylemleri özendiriyorsa bunun önü kapanır. Hukuk devletinin gereğidir, hukuk Devleti'nin yönetenlerin de görevidir diyoruzö dedi.

YORUMLAR
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Hayati Yazıcı: 'Bir hekim yatakta olan hastasını bırakarak protestoya giremez' Hayati Yazıcı: 'Bir hekim yatakta olan hastasını bırakarak protestoya giremez' İntihar notu bırakarak jandarmayı seferber eden genç saatler sonra alkollü halde bulundu İntihar notu bırakarak jandarmayı seferber eden genç saatler sonra alkollü halde bulundu
Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK PARTİLİ YAZICI BİR HEKİM, YATAKTA OLAN HASTASINI BIRAKARAK PROTESTOYA GİRMEMELİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK PARTİLİ YAZICI BİR HEKİM, YATAKTA OLAN HASTASINI BIRAKARAK PROTESTOYA GİRMEMELİ - Son Dakika
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