AK Parti'li Yılmaz: "Mersin'de ikinci serbest bölge kurulması için çalışmalar sürüyor" - Son Dakika

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin'de ikinci serbest bölge kurulması çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesinde yaptıkları çalışmaları anlatarak, Mersin'in, ticareti, sanayisi, tarımı, tarihi ve kültürüyle bölgenin ve ülkenin parlayan yıldızı konumunda olduğunu söyledi.

Mersin Serbest Bölgesinin, bölgenin ekonomideki önemine vurgu yapan Yılmaz, "Mersin, dünya genelinde yaşanan pandemi ve ekonomik sıkıntılara karşın 2021'i bir önceki yıla göre yüzde 33 artışla 3,3 milyar dolar ticaret hacmiyle kapatarak, önemli başarı elde etmiş ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlamıştır." diye konuştu.

Yılmaz, Mersin Serbest Bölgesinin, Türkiye'de bulunan 18 serbest bölge içerisinde ticaret hacmi büyüklüğü açısından ikinci sırada olduğunu ve yüzde 100 doluluk oranıyla faaliyetlerine devam ettiğini kaydetti.

Mersin'de ikinci serbest bölge kurulması çalışmalarının da devam ettiğine dikkati çeken Yılmaz, yapılan çalışmaların kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Çukurova Bölgesel Havalimanın da 29 Ekim'de tamamlanarak hizmete gireceğini bildiren Yılmaz, havalimanının faaliyete geçmesinin ardından bölgeye gelen turist sayısının artacağını sözlerine ekledi.