Politika

AK Parti Malatya'da Büyükşehir ve Merkez ilçeleri kazandı

AK Parti İl Binası önünde seçim zaferi kutlandı

MALATYA - 31 Mart Yerel seçimlerin tamamlanması ile kesin olmayan sonuçlara göre Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını Sami Er kazandı. Yine merkez ilçeler olan Yeşilyurt ve Battalgazi'de AK Parti'nin kazanması ile seçim zaferi İl Binası önünde coşkuyla kutlandı.

AK Parti Malatya İl Başkanlığı önünde gerçekleşen kutlama programı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Sami Er ile Battalgazi Belediye Başkanlığına seçilen Bayram Taşkın ve Yeşilyurt Belediye Başkanlığına seçilen Prof. Dr. İlhan Geçit partililerle buluştu.

Parti önünde kurulan sahneye çıkan başkanlar ve milletvekilleri Malatya'da elde edilen seçim zaferini kutladı.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkanı seçilen Bayram Taşkın, başarıyla yürüttükleri bir seçim sürecinin sonuna geldiklerini ve bu başarıya ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi. Bu başarıda emeği olan tüm teşkilat ve Cumhur İttifakı'nın tüm üyelerine ayrı ayrı teşekkür eden Taşkın, "İnşallah Malatya'yı birlikte ayağa kaldıracağız. Bizleri yalnız bırakman aileme ayrıca teşekkür ediyorum. Büyük bir yükün altına girdiğimizin farkındayız, Rabbim yükümüzü hafifletsin İnşallah" dedi.

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkanlığını kazanan İlhan Geçit ise Malatya'nın aldığı sonucu ile Türkiye'nin ilk ilk 3 ili arasında olduğunu belirterek, "Bu başarıyı, zaferi, bu tarihi siz yazdınız, sizi kutluyorum" ifadelerine yer verdi. Bundan sonraki süreçte yollarına öneri ve eleştirileri dikkate alarak devam edeceklerini belirten Geçit, "Biz Malatya'nın bilgeliğine sağduyusuna her zaman inanıyorduk. Yolumuza sizinle birlikte yürüyeceğiz. Sizinle hep beraber olacağız, sizin içinizden birisi olacağız. İnşallah bunu da zaman içerisinde göreceksiniz. Söz verdiğimiz gibi bu şehri bir ekip olarak inşallah ayağa kaldıracağız. Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun, yapısına uygun olarak da hizmetler üreteceğiz. Önce kardeşliği, birliği, beraberliği tesis edeceğiz. Ama bu arada da şehrimizi ayağa kaldıracağız. 2 yılda 6 Şubat'a ait tüm olumsuzlukları ortadan kaldırıp şehrimizi ayağa kaldıracağız, bunun sözünü veriyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Sami Er ise kendilerine destek veren herkese şükranlarını sunarak, "Allah'a şükürler kazasız belasız bir seçim geçirdik. Be bu seçimi kazanan Malatya olmuştur. Bütün Malatya'ya teşekkür ediyorum, bu zaferi bu sonucu bize yaşattıkları için" dedi.

Seçim sürecini başından beri hep yapıcı dil, sevgi dili ile yürüttüklerini de kaydeden Sami Er, "Hiçbir zaman diğer adaylar hakkında olumsuz bir şeyler kullanmadık. Bütün çabamız Malatya'nın geleceğini nasıl inşa ederi, Malatya'yı bu halden nasıl ayağa kaldırırız, bütün söylemlerimizi buna göre geliştirdik. Hiçbir zaman anlamsız kısır tartışmalara siyasi polemiklere girmedik. Tek derdimiz vardı, ne dedik. İşimiz gücümüz Malatya dedik. ve bütün çabamız bu yöndeydi. Allah'ın izniyle bu desteğinizi boşa çıkarmayacağız. Bütün gücümüzü, bütün bilgi birikimimizi Allah'ın izniyle Malatya'nın yeniden ayağa kalkması, yeniden dirilişi için kullanacağız. Malatya için yeni bir seferberlik ilan ediyoruz. Yarından itibaren Allah'ın izniyle Malatya yeni bir bahara başlayacak. Bu kardeşinize güvenin. Bize yüklediğiniz emaneti en iyi şekilde emanetine sahip çıkacağız. Asla emanete ihanet edilmesine müsaade etmeyeceğim. Malatya'da yeni bir yönetim tarzı geliştireceğiz. ve şunu özellikle ifade ediyorum, emanete nasıl sahip çıkıldığını hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

Malatya'yı 2 yıl içerisinde ayağa kaldıracaklarını ifade eden Sami Er, "5 yılın sonunda Malatya eskisinden daha güzel olacak" dedi.

MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök ise, "Bugün Malatya'mızda yapılan seçimin tek kazananı vardır, o da Malatya'dır. Bugünkü seçimde Malatya'nın en ücra köşesinden merkezine kadar AK Parti adaylarına oy vermiş vermemiş tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Demokratik haklarını kullanıp sandığa gittikleri için. Seçimi bugün itibariyle geride bıraktık, asıl zorluk bundan sonra. Allah nasip eder de belediye başkanlarımız mazbatalarını aldıktan sonra makamlarına gitmeden sürekli sahada olacaklar, sürekli sizlerle birlikte olacaklar" şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ise sanalda olup sahada olmayanların algıyla, yalanlarıyla, iftiralarıyla siyaseti dizayn etmeye çalışanlara Malatyalıların müsaade etmediğini belirterek, "Yıkılan şehrimize hizmet edecek olan AK kadrolara bir kere daha teveccüh gösterdiniz, oy verip destek verdiniz. Bizler de inşallah göstermiş olduğumuz bu desteğe, vermiş olduğumuz bu desteğe, bu teveccühe layık olmak üzere gecemizi gündüzümüze katmak suretiyle çalışacağımızdan emin olmanızı istiyorum" diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman Babacan ise yaptığı konuşmada, "6 Şubat'tan sonra acı çekmiş Malatyalıların gerçekten kalbinin nasıl güzel olduğunu, bizi derinden kalbine gömdüğü, kolay kolay da çıkarmayacağını bu akşam bir kez daha gördük. Bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bize kızgın olan, kırılmış olan, sitem dolu olan bu yüzden sandığa gitmeyen tüm hemşerilerimizin gönüllerini yeniden kazanmak için çalışacağız bunun sözünü veriyorum" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca ise elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek el birliği ile Malatya'nın eskisinden daha güzel bir şehre dönüşmesi adına ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini söyledi.

Son olarak söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, bu seçimde kazananın Malatya olduğunu ifade ederek, "Kazanan demokrasi oldu, esasında Türkiye oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyduğumuz belediyecilik anlayışının Malatya'da kabul görmesi bizleri sevindirdi" dedi.

Bugünden sonra seçilen belediye başkanlarımız ile Malatya'yı hep beraber ayağa kaldıracaklarını ifade eden Tüfenkci, "Bunun içinde kimseyi ötekileştirmeden, kim bu şehre dair projesi varsa, dün olduğu bugünde AK Parti siyaseti herkesi kucaklayarak, hizmet ve eser siyasetine devam edecektir" diye konuştu.