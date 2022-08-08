Kahtalı: "2 milyar harcayarak 6 bin'in üzerinde konut inşa ettik"

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı yaptığı açıklamada, Malatya'da 2 milyar TL harcayarak 6 binin üzerinde konut inşa ettiklerini söyledi.

Kahtalı, "2 yıl ödemesiz devletimizin yüzde 55 sübvanse ve 18 yıl faizsiz, TEFE TÜFE'siz taksitle bu konutlarımızı hak sahiplerine verdik. Burada devletimizin büyüklüğünü gördük" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Cem Erdem, Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve partililerle birlikte Çevre-Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünü ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ziyarette konuşan Milletvekili Kahtalı, Malatya'nın 2020 yılında büyük bir deprem atlattığını belirterek, "2 milyar TL harcayarak 6 bin'in üzerinde konut inşa ettik. 2 yıl ödemesiz devletimizin yüzde 55 sübvanse ve 18 yıl faizsiz TEFE TÜFE'siz taksitle bu konutlarımızı hak sahiplerine verdik. Burada devletimizin büyüklüğünü gördük. Cumhurbaşkanımızın ülkemizi nereden alıp nerelere getirdiğini gördük. Daha önce yaşanan depremlerde ülkenin başbakanlarının deprem yerine gidemediğini, deprem yardımı için toplanan paralarla memur maaşlarının ödendiğini bu ülkede yaşayan herkes çok iyi biliyor. Bugün Elazığ ve Malatya'da 30 binin üzerinde konut çok kısa sürede tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi. Aynı şekilde İzmir'de de. Konutlar son derece modern, insanların ihtiyaçlarına uygun, mimarisinden çevre düzenlemesine kadar her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülerek inşa edilen konutlar. Vatandaşlarımız güle güle kullansın. Sadece depremde değil nerede bir afet olsa devletimiz elini hemen vatandaşımıza uzatıyor. Bu çok büyük bir nimet. Bu ülkenin vatandaşları geçmişte devletin bu gücünü maalesef göremedi. Şimdi ülkemizin neresinde acil bir durum olsa hemen koordinasyon sağlanıyor ardından sorun gideriliyor. Devletimiz de daha sonra oluşan mağduriyetleri gideriyor. Bu konu üzerinde durulması gereken çok önemli bir konu. Allah devletimize zeval vermesin. Ben bu vesile ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Kahtalı, daha sonra beraberindekiler ile birlikte Bayındır Memur Sendikasını ziyaret ederek sendika üyeleri ile istişarelerde bulundu.

Kahtalı, AFAD İl Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını da ziyaret etti. - MALATYA