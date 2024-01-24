Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı oldu.

ASIM BALCI KİMDİR?

1971 yılında Çorum Osmancık'ta doğan Asım Balcı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1992 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini ABD'deki University of Kentucky'de tamamlayan Balcı, ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak doktora çalışmalarını tamamlamıştır.

SİYASİ KARİYERİ

Sağlık Bakanlığı'nda bakan danışmanı olarak görev yaptığı dönemde sağlık reformları ve yeniden yapılandırma çalışmalarında bulunmuştur. Selçuk Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmış ve 2010-2013 yılları arasında Ankara Kalkınma Ajansı Kurucu Genel Sekreteri olarak görev yapmıştır. 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini üstlenmiş ve 2014 yerel seçimlerinde Ak Parti Altındağ Belediye Başkanı olarak %64.4 oy oranıyla seçilmiştir.