AK Partili Fatih Çiftci, Silopi'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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AK Partili Fatih Çiftci, Silopi'de ziyaretlerde bulundu

29.09.2022 20:28
AK Partili Fatih Çiftci, Silopi'de ziyaretlerde bulundu

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Yedek Üyesi ve AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Fatih Çiftci, Şırnak'ın Silopi ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Yedek Üyesi ve AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Fatih Çiftci, Şırnak'ın Silopi ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Çiftci, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında Şırnak'ın Silopi ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

İlçe başkanı Rana Tellioğlu'dan parti çalışmaları hakkında bilgi alan Çiftci, burada yaptığı açıklamada, ülkenin ve bölgenin çok önemli süreçlerden geçtiğini ve birçok sıkıntılar yaşandığını anlattı.

AK Parti iktidarında ülke olarak büyük kazanımlar elde ettiklerini ifade eden Çiftci, Türkiye'nin bölgesinde küresel bir güç olmasını istemeyen çevrelerin olduğunu söyledi.

Daha sonra TÜGVA Silopi ilçe binasına geçen Çiftci, burada öğrencilerle bir araya geldi.

Çiftci ziyaretler kapsamında muhtarlarla da buluştu.

YORUMLAR
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BAKAN YARDIMCISI ÇİFTCİ TÜRKİYE EN GÜÇLÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR BAKAN YARDIMCISI ÇİFTCİ TÜRKİYE EN GÜÇLÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR Cizreli kadınların el emeği kooperatifle gelire dönüştü Cizreli kadınların el emeği kooperatifle gelire dönüştü
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Partili Fatih Çiftci, Silopi'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partili Fatih Çiftci, Silopi'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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