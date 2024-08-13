AK Parti Milletvekili Ayvalık'taki Susuzluk Sorununu Gündeme Getirdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Ayvalık'taki Susuzluk Sorununu Gündeme Getirdi

AK Parti Milletvekili Ayvalık\'taki Susuzluk Sorununu Gündeme Getirdi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Ayvalık ilçesinde yaşanan susuzluk sorununun bir an önce çözülmesi için Balıkesir Büyükşehir ve Ayvalık belediyelerine çağrıda bulundu. Canbey, Karakoç Barajı projesine karşı çıkanların susuzluğun ciddiyetini anlamadığını belirtti.

13.08.2024 15:22  Güncelleme: 15:32
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde son aylarda yaşanan susuzluk sorunu ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir ve Ayvalık belediyelerine seslenerek, susuzluk sorununun bir an önce çözülmesini istedi.

5 yıl önce gündeme gelen Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde yapılması öngörülen Karakoç Barajı projesine karşı çıkanlara seslenen AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "'Bu projeye karşı çıkmayın, susuzluk hiçbir şeye benzemez hesabını veremezsiniz' diye uyarmıştım ama beni anlamadılar, dinlemediler" dedi.

Canbey, Ayvalık'ın içme suyu sorununu çözmek için yıllar önce Karakoç Barajı'nın CHP milletvekilleri ve Ayvalık Belediye Başkanı tarafından engellendiğini savunarak, "Ne yazık ki bu engellemeler yüzünden Ayvalık, bugün içme suyu sorunuyla boğuşuyor" ifadelerini kullandı.

Ayvalık'ın 100 yıllık su ihtiyacının karşılanmasının engellendiğini belirten Milletvekili Canbey, "Karakoç Barajı projesinin her şeyini hazırladık. Tam işe başlayacakken proje maalesef istemezükçülerin kurbanı oldu. Oysa bunun adı basit bir ifadeyle vizyonsuzluktur. Milleti hiç düşünmeden körü körüne siyaset yapmak, particilik yapmaktır. Milletin ihtiyaçlarını görmezden gelmektir. Şimdi hemşehrilerimiz sizin yüzünüzden mağdur. Milletimize hangi yüzle cevap vereceksiniz" diyerek tepkisini dile getirdi.

Ayvalık'ta yaşanan içme suyu sorununun, halkı isyan etme noktasına getirdiğine işaret eden AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Dr. Mustafa Canbey, "Bir turizm cenneti olan güzel Ayvalık'ımızın su sorununun kalıcı olarak çözüme kavuşması için 5 yıl önce Karakoç Barajı'nın yapılmasını teklif etmiştik. Bu proje hayata geçseydi, ilçemizin içme suyu problemi 100 yıl boyunca tamamen çözülecekti. Ancak CHP'li Belediye Başkanı, CHP milletvekili ve bazı grupların itirazlarıyla karşılaştık. Ne yazık ki bu engellemeler yüzünden Ayvalık, bugün içme suyu sorunuyla boğuşuyor" dedi.

Mustafa Canbey açıklamalarının devamında, "5 yıl önce Ayvalık ilçemizde susuzluk olacağı baş göstermesine rağmen dağlara çıkıp projeyi istemediler. Hadi şimdi de çıkın dağlara millete su getirin. Karakoç Barajı projesine karşı çıkmak akıl tutulmasından başka bir şey değildir. Millete hizmet etme imkanı varken bir fırsat oluşmuşken bunu yapmamak, yaptırmamak akla ziyan bir tutumdur. O zaman da 'bu projeye karşı çıkmayın susuzluk hiçbir şeye benzemez hesabını veremezsiniz' diye karşı çıkanları uyarmıştım. Ama beni anlamadılar, dinlemediler" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Ayvalık'taki Susuzluk Sorununu Gündeme Getirdi - Son Dakika

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