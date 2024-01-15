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AK Parti Milletvekili Fatma Aksal: Yerel seçim sonuçları ülkedeki iktidarı değiştirmeyecek - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Fatma Aksal: Yerel seçim sonuçları ülkedeki iktidarı değiştirmeyecek

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, muhalefetin yerel seçimler sonrası 'gidiyorsunuz' söylemi içerisinde olduğunu belirterek, yerel seçimin sonucunun ülkedeki iktidarı değiştirmeyeceğini söyledi. Aksal, Keşan Belediyesi'nin önemli projelerine değinerek, Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) altyapı ihalesinin de 31 Ocak'ta yapılacağını ve OSB'nin ilçeye büyük değer katacağını ifade etti.

AK Parti Milletvekili Fatma Aksal: Yerel seçim sonuçları ülkedeki iktidarı değiştirmeyecek
15.01.2024 - 14:08,
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AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, muhalefetin yerel seçimler sonrası 'gidiyorsunuz' söylemi içerisinde olduğunu belirterek, "Ama yerel seçimin sonuçları ülkedeki iktidarı değiştirmeyecek. Yerel seçimin sonucu Keşan'da, bu ülkede, 81 ilde ne olursa olsun 1 Nisan sabah kalktığımızda bu ülkenin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacak, TBMM'de de çoğunluk Cumhur İttifakı'nın olacak. Bir defa bunu hepimiz bilelim" dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, partisinin Keşan İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda, Aksal'ın yanı sıra Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nuriye Yıldız, Gençlik Kolları Başkanı İsa Vural ve partililer yer aldı.

Fatma Aksal, konuşmasına Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere rahmet, kederli ailelerine ise başsağlığı dileyerek başladı.

'1 NİSAN'DA İKTİDAR DEĞİŞECEKMİŞ GİBİ SÖYLEMLER GÖRÜYORUZ'

"TBMM'de 2023 yılının bütçesini görüşürken muhalefetin en çok kullandığı deyim şuydu, 'Geliyor gelmekte olan, gidiyor gitmekte olan. Zaten bu bütçeyi biz kullanacağız, bu sizin son bütçenizdir, gidiyorsunuz. Seçimlere gittik. 14 Mayıs, arkasından 28 Mayıs seçimlerine gittik" diyen Aksal, şunları söyledi:

"Bu aziz millet Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tekrar bir 5 yıl bu ülkenin cumhurbaşkanı olma görevini, TBMM'de Cumhur İttifakı'na çoğunluğu verdi. Ama TBMM'nin 2024 yılı bütçe görüşmeleri esnasında bakıyorum muhalefetin söylemleri çok fazla da değişmemiş. Yine 'Bu sizin son bütçeniz, gidiyorsunuz' Daha 6 ay önce genel seçimden geçtik, bu millet dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde 22 yıl Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar bu ülkenin cumhurbaşkanı olma yetkisini verdi. 31 Mart'ta yerel seçimler var. Bu bir yerel seçim. Bizim için, AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak inanılmaz derecede önemli. Neden? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan belediyecilikten geliyor. Biz AK Parti olarak hizmetin yerelden başladığına inanan insanlarız. Tabii ki TBMM'de alınan kararlar hepimizi etkiliyor ama vatandaş sabah kalktığında, sokağa adımını attığında, kaldırıma ayağını bastığında, evde çeşmesini açtığında yerel hizmetlerle karşı karşıya kalıyor. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız yerele çok önem verir. Ama yerel seçimin sonuçları ülkedeki iktidarı değiştirmeyecek. Yerel seçimin sonucu Keşan'da, bu ülkede, 81 ilde ne olursa olsun 1 Nisan sabah kalktığımızda bu ülkenin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacak, TBMM'de de çoğunluk Cumhur İttifakı'nın olacak. Bir defa bunu hepimiz bilelim. Kıymetli vatandaşlarımız da bunu bilsin. Ama sanki 1 Nisan'da iktidar değişecekmiş, gibi söylemler görüyoruz. 31 Mart'ta bu ülkeyi kimin yöneteceğine değil, Keşan'ı kimin yöneteceğine karar verilecek."

Fatma Aksal, Keşan Belediyesi'nin son 5 yılda ilçenin çehresini değiştiren birçok önemli projeye imza attığını belirterek, Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) altyapı ihalesinin de 31 Ocak'ta yapılacağını ve  OSB'nin ilçeye büyük değer katacağını söyledi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Fatma Aksal: Yerel seçim sonuçları ülkedeki iktidarı değiştirmeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Fatma Aksal: Yerel seçim sonuçları ülkedeki iktidarı değiştirmeyecek - Son Dakika
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