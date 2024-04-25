AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, İYİ Parti'den istifa eden Yanıkömeroğlu'na tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, İYİ Parti'den istifa eden Yanıkömeroğlu'na tepki gösterdi

AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, İYİ Parti\'den istifa eden Yanıkömeroğlu\'na tepki gösterdi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'na tepki gösterdi. Hatipoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisi için sarf ettiği sözleri hatırlatarak, Yanıkömeroğlu'nun döneklik ve irade hırsızlığı yapmakla suçlandığını belirtti.

25.04.2024 10:06  Güncelleme: 10:10
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, İYİ Parti'den istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'na parti rozetini takan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisi için sarf ettiği sözleri hatırlatarak, "Sayın Yanıkömeroğlu dönek midir? Sayın Yanıkömeroğlu irade hırsızı değil midir? İYİ Parti oyları ile sadece CHP saflarına katılmak mı mübahtır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nu hedef alarak, İYİ Parti'den AK Parti'ye geçtiği için 'irade hırsızı' sözleriyle suçlamıştı. Yerel seçimler öncesinde Hatipoğlu ve Özel ard arda açıklamalar yaparak, karşılıklı eleştirilerine cevap vermişti. Önceki gün, İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 104'üncü yılının kutlandığı bu haftada, İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katıldı. Yanıkömeroğlu'nun rozeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından takıldı. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, İYİ Parti'den ayrıldığı için kendisini sık sık eleştiren Özel'i hedef alarak şu ifadeleri kullandı;

"İyi Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Özgür Özel'in taktığı rozetle CHP'ye katıldı ki Sayın Meral Akşener kendisi için, 'Partimizden benim gözümde en son ayrılacak arkadaşımız diyebilirdim' dediği halde. Şimdi Özgür Özel'e soruyorum? Sayın Yanıkömeroğlu dönek midir? Sayın Yanıkömeroğlu irade hırsızı değil midir? İyi Parti oyları ile sadece CHP saflarına katılmak mı mübahtır? Ha bu arada unutmadan, CHP medyasının bu konudaki çok kıymetli düşünceleri nelerdir?" - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, İYİ Parti'den istifa eden Yanıkömeroğlu'na tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, İYİ Parti'den istifa eden Yanıkömeroğlu'na tepki gösterdi - Son Dakika
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