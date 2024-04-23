AK Parti Milletvekili Ölmeztoprak, 23 Nisan'da Filistin'deki çocuklara dikkat çekti - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Ölmeztoprak, 23 Nisan'da Filistin'deki çocuklara dikkat çekti

AK Parti Milletvekili Ölmeztoprak, 23 Nisan\'da Filistin\'deki çocuklara dikkat çekti

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Filistin'deki çocukların durumuna dikkat çekerek, daha adil bir dünya için mücadele edeceklerini belirtti. Ölmeztoprak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yılında ulusal egemenliğin ve milli iradenin önemine vurgu yaptı ve Filistin'deki insanlık dramını hatırlattı.

23.04.2024 10:29
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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Filistin'de yaşanan insanlık dramı ve Gazzeli çocuklara dikkat çeken Ölmeztoprak, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız vesilesiyle bir kez daha Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Filistin'deki çocukların durumuna sessiz kalmayacağımızı beyan ediyoruz. Mazlumlara umut olmaya devam ederek başta Gazze'deki masumlar olmak üzere tüm çocukların gözünün yaşının dindiği daha adil bir dünya için mücadele edeceğiz" dedi.

Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yılına erişmenin heyecanı ve kıvancı içerisinde olduğumuzu belirten AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak yayımladığı mesajda, "Bugün, bir ulusun varoluş mücadelesiyle bağımsızlık yolunda attığı en önemli adımdır; ulusal egemenliğin ve milli iradenin dünyaya haykırıldığı Cumhuriyet tarihimizin dönüm noktasıdır. Türk milletinin kendi geleceğini tayin etme kararlılığının en önemli nişanesi olan bugünü Gazi Mustafa Kemal Atatürk çocuklara armağan etmiştir. Dünyanın geleceği çocuklarımızın elindedir ve Atatürk, demokrasimizin teminatı Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışında bu bayramı ilan ederek çocuklarımıza daha özgür, demokratik ve adil bir dünya bırakmamız gerektiğine dikkat çekmiştir" ifadelerine yer verdi.

Filistin'de yaşanan insanlık dramını da hatırlatan Ölmeztoprak mesajında şu satırlara yer verdi: "Tüm dünya çocuklarına hediye olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda maalesef tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de çocuklar, çocuk olmanın mutluluğunu yaşayamamaktadır. Gazze'de bir damla suya, bir lokma ekmeğe muhtaç bırakılan çocuklar öldürülmekte, öksüz ve yetim bırakılmaktadır. Sözde gelişmiş ülkeler buna seyirci kalırken, çocuklara ve mazlumlara yine yüce Türk milleti sahip çıkmaktadır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız vesilesiyle bir kez daha Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bu zalimliğe sessiz kalmayacağımızı beyan ediyoruz. Mazlumlara umut olmaya devam ederek başta Filistinli masumlar olmak üzere tüm çocukların gözünün yaşının dindiği daha adil bir dünya için mücadele edeceğiz. Tarihi mirasımızı, milli kimliğimizi, ahlaki ve kültürel değerlerimizi yarınlara taşıyacak, dünyanın geleceğine kardeşlik tohumları ekmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle "Egemenlik; kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle temelleri atılan TBMM'nin kuruluş yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum." - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Ölmeztoprak, 23 Nisan'da Filistin'deki çocuklara dikkat çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Ölmeztoprak, 23 Nisan'da Filistin'deki çocuklara dikkat çekti - Son Dakika
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