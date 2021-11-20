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AK Parti MKYK üyesi Gündoğdu: 50+1, 2023 yolculuğunda gündemimizde değil - Son Dakika

AK Parti MKYK üyesi Gündoğdu: 50+1, 2023 yolculuğunda gündemimizde değil

20.11.2021 20:29
AK Parti MKYK üyesi Gündoğdu: 50+1, 2023 yolculuğunda gündemimizde değil

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ahmet Gündoğdu, cumhurbaşkanı seçilme şartı olan yüzde 50+1 oyun MKYK toplantısında da konuşulduğunu söyledi. Gündoğdu, "MKYK'da da bu gündeme geldi. 2023 yolculuğunda böyle bir düşünce ve çalışmamız, parti ve Cumhur İttifakı olarak yok" ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Gündoğdu, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından Bolu'da düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı"na katıldı. Gündoğdu, konuşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BU ZİHNİYET NASIL HELLALEŞECEK?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme yolculuğuna çıkacağını" açıklamasını hatırlatan Gündoğdu, şunları söyledi:

"Bunu eski bir sendikacı, demokrasi mücadelesi vermiş ve yeni demokrasi mücadelesi veren MKYK üyesi olarak anlamlı buluyorum. Ama Menderes ve arkadaşlarının idamından sorumlu bir zihniyet... Bu Menderes ve arkadaşlarıyla nasıl helalleşilecek? SSK'daki batan, batırılan, dayak yiyen insanlarla nasıl helalleşilecek? Kat sayı engeliyle önü kesilen yüz binlerce gençle nasıl helalleşilecek? Sırf başörtülü olduğu için Kur'an-ı Kerim dersine girmesi bile engellenen öğretmenle, üniversite kapılarından binlerce, on binlerce genç kızla, hayatı kararan insanlarla nasıl helalleşilecek? En önemlisi PKK'ya sırtını dayayan partinin politikalarını alkışlayarak şehit ve gazi aileleri ile Türk milletiyle nasıl helalleşilecek? Bu helalleşme kavramını geçmiş kirlerden arınma, gelecek yolculuğunda da milletin istediği gibi siyaset yapmaya döndürürlerse anlamlı olacağını, aksi takdirde 'Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz' sözünün geçerli olacağını düşünüyorum."

"KRİZLERDE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FAYDASINI GÖRDÜK"

Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oy şartına ilişkin tartışmaları değerlendiren Gündoğdu, "Başkanlık sistemi, sistemin temel paradigmasıdır. Yüzde 50+1, yüzde 45, yüzde 40, yüzde 60, yüzde 70 ise sistemin işleyişindeki parametrelerdi. Ama biz başkanlık sisteminin bugüne kadar terörle mücadele, Birleşmiş Milletler'de temsil, Libya ve Akdeniz sorunu, Yunanistan ile krizler gibi krizlerde faydasını gördük. Bizim 2023 yolculuğumuzda 50+1'le ilgili değişiklik düşüncemiz yok" dedi.

'"YÜZDE 50+1, 2023'TEN SONRA KONUŞULABİLİR"

Yürürlükte olan 50+1 şartının Türkiye'nin işini, istikrarını kolaylaştıran bir sistem olduğunu belirten Ahmet Gündoğdu, "MKYK'da da bu gündeme geldi. 2023 yolculuğunda böyle bir düşünce ve çalışmamız, parti ve Cumhur İttifakı olarak yok. 2023'ten sonra siyaset konuşuluyorken, gelecek dönemlerde başkanlık sisteminden asla vazgeçmeden içeriğinde birçok şeyi konuşabilirler" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti MKYK üyesi Gündoğdu: 50+1, 2023 yolculuğunda gündemimizde değil

Seçim Kanunu, AKP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti MKYK üyesi Gündoğdu: 50+1, 2023 yolculuğunda gündemimizde değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti MKYK üyesi Gündoğdu: 50+1, 2023 yolculuğunda gündemimizde değil - Son Dakika
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