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AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Yatağan'da Deve Güreşi Festivali'ne Katıldı - Son Dakika
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AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Yatağan'da Deve Güreşi Festivali'ne Katıldı

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Yatağan ilçesinde düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne katıldı. Ayaydın, güreş sahasına Yörük Yağlığı ile girerek güreşseverleri selamladı ve derece elde edenlere kupalarını verdi. Ayaydın, festivaldeki muhteşem görüntüyü ve halkın mutluluğunu dile getirerek, bundan sonra Yatağan'daki deve güreşlerinin organizasyonlarında bizzat bulunacağını belirtti. Daha sonra Ayaydın, gazeteci Hüseyin Kocabıyık'ın vefat eden eşinin cenaze törenine katıldı.

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Yatağan\'da Deve Güreşi Festivali\'ne Katıldı
21.01.2024 - 17:11,
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AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Yatağan ilçesinde, bu yıl 22'ncisi düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne katıldı.

Ayaydın, Yatağan Belediyesince, Yatağan-Aydın kara yolundaki orman deposu sahasında düzenlenen festivalde, Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ve partililer tarafından karşılandı.

Omuzunda Yörük Yağlığı ile güreş sahasına girerek, güreşseverleri selamlayan Ayaydın, güreşte derece elde edenlere kupalarını verdi.

Aydın Ayaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır Bodrum'da yaşadığını ve bölgede düzenlenen deve güreşlerini yakından takip ettiğini söyledi.

Yatağan'daki güreşlerde inanılmaz bir manzarayla karşılaştığını belirten Ayaydın, "Muhteşem bir görüntü var. Halk çok mutlu. Çok güzel güreşler gerçekleşiyor. Bundan sonra Yatağan deve güreşlerinin tüm organizasyonlarında bizzat bulunacağım." diye konuştu.

Ayaydın, daha sonra Yatağan'da, gazeteci Hüseyin Kocabıyık'ın vefat eden eşinin cenaze törenine katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Yatağan'da Deve Güreşi Festivali'ne Katıldı - Son Dakika
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