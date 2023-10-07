AK Parti'de yeni MKYK! İşte isim isim sıralı tam liste - Son Dakika

AK Parti'de yeni MKYK! İşte isim isim sıralı tam liste

Son Güncelleme: 07.10.2023 14:11

Yerel Seçim öncesi AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi açıklandı.

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı. Partiyi yerel seçimlere götürecek olan A takım kadrosu belirleneceği kongrede Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi oldu.

İşte 75 kişinin yer aldığı listedeki isimler...

- Genel Başkan

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

- Asıl Üye Adayları

- Yedek Üye Adayları

- Merkez Disiplin Kurulu

- Asıl Üye Adayları;

Yedek Üye;

  • İsmail Can Gökbudak,
  • Engin Telli,
  • Aydoğan Ahıakın,
  • Mehmet Kırmızı,
  • Yıldız Kara.

- Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu

Asıl Üye Adayları;

Yedek Üye Adayları;

  • Kemalletin Yılmaztekin,
  • Enes Şişman.

- Siyasi Erdem Ve Etik Kurulu

AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'de yeni MKYK! İşte isim isim sıralı tam liste - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'de yeni MKYK! İşte isim isim sıralı tam liste - Son Dakika
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