AK Parti'de yeni MKYK! İşte isim isim sıralı tam liste

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı. Partiyi yerel seçimlere götürecek olan A takım kadrosu belirleneceği kongrede Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi oldu.

İşte 75 kişinin yer aldığı listedeki isimler...

- Genel Başkan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

- Asıl Üye Adayları

- Yedek Üye Adayları

- Merkez Disiplin Kurulu

- Asıl Üye Adayları;

Yedek Üye;

İsmail Can Gökbudak,

Engin Telli,

Aydoğan Ahıakın,

Mehmet Kırmızı,

Yıldız Kara.

- Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu

Asıl Üye Adayları;

Yedek Üye Adayları;

Kemalletin Yılmaztekin,

Enes Şişman.

- Siyasi Erdem Ve Etik Kurulu