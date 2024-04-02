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AK Parti'nin seçimi kaybettiği Sancaktepe'de iftar çadırı neden kapatıldı? Belediyeden açıklama var - Son Dakika
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Politika

AK Parti'nin seçimi kaybettiği Sancaktepe'de iftar çadırı neden kapatıldı? Belediyeden açıklama var

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İstanbul Sancaktepe'de belediye tarafından kurulan iftar çadırının dün akşam açılmaması büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili "Seçimi kaybettikleri için halkı cezalandırıyorlar" şeklinde yorumlar yapılırken Sancaktepe Belediyesi'nden Haberler.com'a bir açıklama geldi.

02.04.2024 14:42  Güncelleme: 14:48
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İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde 50.59 oy oranı ile kazandığı Sancaktepe'de dün akşam iftar çadırının açılmaması büyük tartışma yarattı. Uzun yıllardır AK Parti'nin yönetiminde olan ilçede iftar çadırının açılmaması "Seçimi kaybettikleri için halkı cezalandırıyorlar" yorumlarını da beraberinde getirdi.

AK Parti'nin seçimi kaybettiği Sancaktepe'de iftar çadırı neden kapatıldı? Belediyeden açıklama var

HABERLER.COM MESELENİN ASLINI ARAŞTIRDI

Araştırmacı gazetecilik ilkesini şiar edinen Haberler.com, konuyla ilgili Sancaktepe Belediyesi yetkilileriyle iletişime geçerek meselenin aslını sordu. Seçimi kaybettikleri için çadırı kapattıkları iddialarını kesin bir dille yalanlayan belediye yetkilileri, "İftar çadırında görevli arkadaşlarımız seçim gecesi geç saatlere kadar çalıştı. Dün de idari izinli sayıldıkları için iftar çadırımızı açamadık. Bugün çadırımız açıktır. Bütün ilçe halkını bekleriz" şeklinde bir açıklama yaparak tartışmalara noktayı koydu.

AK Parti'nin seçimi kaybettiği Sancaktepe'de iftar çadırı neden kapatıldı? Belediyeden açıklama var

KURULUŞUNDAN BU YANA AK PARTİ YÖNETİMİNDEYDİ

2008 yılında idari alanda değişiklik yapılarak, Ümraniye İlçesine bağlı Sarıgazi ve Yenidoğan beldeleriyle, Kartal ilçesine bağlı Samandıra beldesi birleştirilerek ilçe yapılan Sancaktepe, kurulduğu tarihten bu yana AK Parti'nin yönetimindeydi.

AK Parti\'nin seçimi kaybettiği Sancaktepe\'de iftar çadırı neden kapatıldı? Belediyeden açıklama var

Şeyma Döğücü, Sancaktepe, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'nin seçimi kaybettiği Sancaktepe'de iftar çadırı neden kapatıldı? Belediyeden açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • sebahattin şentürk: CHP zihniyeti yapsın görelim yaparsa gene akp yapar 71 150 Yanıtla Mehmet Alsa: Makarnacı olduğun klaviyenden belli 94 59
  • Bülent Yılmaz: alper yeğin le herşey çok güzel olacak 88 84 Yanıtla Nurcan Pehlivan: Göreceğiz. 46 22 yıldıray yanık: Bagacaazzzz 28 8
  • Tolga Arslanoğlu: İşte bunların asıl sorunu bu. Yani bize diyor ki, ben ilk başta çadırı oy için kurdum, seçmediniz bizi, kaldırıyorum. Millet sizden zeki akp zihniyeti, gereken cevabı aldınız. Yılllardır sandık Dediniz durdunuz. Alın size sandık. Kabul edin ki CHP Türkiye’nin 1. Partisi 55 50 Yanıtla kanki kanki: Evet Chp Yaşlılık Olarak 1. Parti Ama Zihniyet Olarak Çürük. Akp ye Ders Vermek İstediler. Karlı Çıkan Chp Oldu. Yoksa Chp Bu Kadar Belediye Alamazdı. 32 18
  • mert çelik: 1 gunde devır edılıp kapanıyormu oyle 12 0 Yanıtla
  • osman k: haberde yapılan açıklamaya şahsen ben ikna olmadım olan varsa iftardan sonra gelsin. bir konu daha dikkatimi çekti hani bu trol denenlerle ilgili akp baya işe alım yapmış yada çalışmadıkları için fırça yemişler ve çok fazla yorumda görünür oldular. 4 4 Yanıtla
  • Recep Özdoğan: CHP kilise ile meşgul putuda var ayinden ayine 0 4 Yanıtla

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