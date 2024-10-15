AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı: Vaatler Unutuldu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı: Vaatler Unutuldu

AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı: Vaatler Unutuldu

Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek, yerel seçimden 6 ay geçmesine rağmen belediyeden herhangi bir hizmet görmediklerini belirterek, vaat edilen projelerin unutulduğunu savundu. Özpek, vatandaşların hizmet beklediğini vurgulayarak, projelerin takipçisi olacaklarını açıkladı.

15.10.2024 01:11  Güncelleme: 01:12
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AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek, yerel seçimin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen Pamukkale Belediyesinden hizmet hareketi göremediklerini savunarak; "Yerel seçim bitti, vaat edilen vizyon projeler bir anda unutuldu" dedi.

AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek, yerel seçimin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen, Pamukkale Belediyesinde hizmet atağı göremediklerini söyledi. Pamukkale Belediyesinin 6 aylık karnesinin zayıflarla dolu olduğuna dikkat çeken Özpek, "Pamukkale Belediye Başkanı, seçim vaatleri içinde üç önemli vizyon proje açıklamıştı. Bu projeler Pamukkale Film Plato Merkezi, Gökpınar Rekreasyon Çalışması - Gemi Restoranı ve Şahin Tepesi Cam Restoran'dı bunlar bir anda unutuldu, artık dillendirilmez oldu. Güya şehrimizin Muğla ve Antalya'ya açılan kapısı Şahin Tepesi'nde hayata geçirecek 'Cam Restoran'da misafirler ağırlanacaktı. Yerli ve yabancı konuklara cam restoranda muhteşem Denizli manzarası eşliğinde yöresel lezzetlerden oluşan yemeklerini yiyeceklerdi. Beyaz cennet Pamukkale'ye Türkiye'nin sayılı film platolarından biri kurulacak, bölgedeki turizmin daha da canlandırılmasına, turizmin 12 aya yayılmasına katkı sağlanacaktı. Gökpınar Barajı'nın bulunduğu bölgede rekreasyon çalışması, yapılacak ardından gemi restorancılığı projesi hizmete girecekti. Yerel seçimden önce Pamukkale Belediye Başkanı'nın dilinden düşürmediği projeler, seçimin üzerinden altı ay geçmesine rağmen gündeme bile gelemedi. Başkana inanıp oy veren, destek veren vatandaşlarımız bir anda unutulan bu projeler nedeniyle bir kez daha hüsrana uğradı. İlçemiz hizmet bekliyor. Boş laf kalabalıkları istemiyor. Mahallesinde belediyecilik hizmetlerini görmek istiyor. Bahaneler duymak istemiyor. Pamukkale için verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyor. Vaat edilen projelerin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çünkü Pamukkale ilçesi ve bu ilçenin sakinleri hizmetlerin en güzelini hak ediyor" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı: Vaatler Unutuldu - Son Dakika

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