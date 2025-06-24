AK Parti, sağlık alanına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu - Son Dakika
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Politika

AK Parti, sağlık alanına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu

24.06.2025 14:50
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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

Usta, İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan ve Bayburt Milletvekili Orhan Ateş'le birlikte Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Teklifin 29 maddeden oluştuğunu aktaran Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen reformlarla sağlık hizmetinin yaygınlaştırılmasına yönelik önemli gelişmeler sağlandığını, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin etkinliğinin de artırıldığını dile getirdi.

Usta, teklifle, doğrudan insan hayatına dokunan düzenlemelerin yapılacağını kaydetti.

Teklifteki düzenlemelere ilişkin bilgi veren Usta, ilaç ve aşıların tedarik zinciri içindeki tüm hareketlerinin Sağlık Bakanlığınca elektronik takip sistemleri üzerinden takip edileceğini bildirdi.

Usta, takip sisteminin yanı sıra, ürünlerin imalatı veya ithalatından başlayıp ecza deposu ve eczane süreçleri sonrasında hastaya teslimine kadar tüm aşamaların konum, zaman ve durum bilgilerinin Sağlık Bakanlığının veri tabanında yer alacağını aktardı.

İlaçların piyasada bulunabilirliğinin destekleneceğini anlatan Usta, ilaç stoklarının sürekli takip edilerek stokçuluğun ve fırsatçılığın önüne geçileceğinin altını çizdi.

Leyla Şahin Usta, teklifte özel sağlık kuruluşlarına yönelik de düzenleme bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Teklifle, özel sağlık kuruluşlarında sağlık hizmetlerinin kurum bünyesinde sadece bordrolu çalışan hekimlerce sunulabilmesi düzenlenmektedir. Sosyal güvenlik uygulamalarında bütünlük sağlanmakta, kurumsal yapı güçlendirilerek sağlık hizmet sunumunun kalitesinin ve denetlenebilirliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Aksamaya mahal verilmemesi ve öngörülebilirlik ilkesine uygun hareket edilmesi amacıyla ayrıca geçiş hükmü düzenlenerek 1 Haziran 2026 tarihine kadar uyum süreci de özel hastaneler için öngörülmektedir."

Tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle alınması gereken muvafakatin elektronik ortamda da alınabileceğini ifade eden Usta, teklifle, sağlık hizmetlerinde eğitim ve meslek tanımlarını daha işlevsel hale getiren yeni düzenlemeyi hayata geçireceklerini dile getirdi.

Usta, diş protez teknisyenliği ve nükleer tıp teknikerliği mesleklerinin ihdas edileceğini, sağlık meslek liselerinin diş protez programlarına öğrenci kaydı yapılacağını kaydetti.

Lise seviyesindeki ebe yardımcılığı ile hemşire yardımcılığı ünvanlarının "sağlık bakım teknisyeni" altında birleştirileceğini aktaran Usta, birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve niteliğinin iyileştirilmesi amacıyla aile hekimliği sisteminin güçlendirileceğini vurguladı.

"İlaç takip sistemine bildirim yükümlülüğü getirilmektedir"

Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi (SAHU) öncesinde en az 5 yıl sözleşmeli aile hekimliği yapanlar için SAHU eğitim süresinin 4 yıla indirileceğini dile getiren Usta, SAHU aracılığıyla eğitim gören aile hekimlerini klinik rotasyonlarında meydana gelen "aile hekimliği ücret düşüşlerinin" önüne geçilmesi amacıyla eğitim kurumlarından ek ödeme almalarına imkan sağlanacağını da anlattı.

Teklifle, tıbbi kenevirin kullanım alanına ilişkin düzenleme yapılacağını belirten Usta, şunları kaydetti:

"Dünyada kenevirin sağlık alanındaki faydaları gözetilerek; ilaç etkin maddesi elde etmeye yönelik kenevir yetiştiriciliğinin kapsamı tıbbi ürün, sağlık ve destek ürünleri ile kişisel bakım ürünleri elde etmeye yönelik kenevir yetiştiriciliği olarak genişletilmektedir. Bu kapsamda, kenevir ham maddesine duyulan ihtiyacın kontrollü olarak ülkemizdeki üretimden karşılanması ve sağlık hizmetlerinde rekabet gücünün artırılması da amaçlanmaktadır. Kenevirin yetiştirilmesi ve hasadına ilişkin süreç Tarım ve Orman Bakanlığının uhdesinde bırakılmakta; tıbbi kenevirin işlenmesi, ihzarı, ihracı, ruhsatlandırılması, kayıt işlemleri, izin ve satışı ise Sağlık Bakanlığının uhdesine verilmektedir. Söz konusu ürünlerin sadece eczanelerde satışına izin verilecek, kontrolü ve güvenliği de bu şekilde sağlanacaktır. Yine elektronik takip sistemi üzerinden de takip edileceklerdir. Halk sağlığı üzerindeki etkileri nedeniyle özel tıbbi amaçlı gıdalar için de ilaç takip sistemine bildirim yükümlülüğü getirilmektedir, tedarik zincirinin korunması amaçlanmaktadır.

Usta, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) personelinin mali haklarına yönelik düzenlemelerin de teklifte yer aldığını belirtti.

Organ ve dokularını bağışlamak isteyenlerin, e-Devlet veya Sağlık Bakanlığınca kurulan bilişim sistemleri üzerinden de bağışta bulunabilmelerine imkan sağlanacağını dile getiren Usta, düzenlemeyle organ bağışının kolaylaştırılacağına işaret etti.

Leyla Şahin Usta, organlarını bağışlayanların eş ve birinci derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaçları olması halinde acil hastalardan sonra gelmek üzere öncelik verileceğini ifade etti.

"Suistimale izin verilmeyecektir"

Organ bağışı sayısının artırılmasının amaçlandığına dikkati çeken Usta, organ nakli bekleyenler için nakil olanağının artırılacağını söyledi.

Usta, teklifteki düzenlemelere ilişkin, şu bilgileri verdi:

"İhtiyaç duyulması halinde acil sağlık hizmetleri istasyonu, sağlıklı hayat merkezi veya aile sağlığı merkezlerinin parklarda konumlandırılması ve acil sağlık hizmetleri ile birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Parklarda kurulacak sağlık hizmetleri istasyonları sadece kamu hizmeti için olacaktır ve parkların ölçülerine, boyutlarına, yapılan binanın metrekaresi kanunda ayrıntılı yazılmıştır. Bu konuda suistimale izin verilmeyecektir. Düzenleme kapsamında tahsis edilen yerler ile bu amaçla inşa edilen binalar devredilemeyecek ve başka amaçla kullanılamayacaktır. Sadece sağlık amacıyla kullanılacaktır ve bu yerlerin devredilmesi veya tahsis edilen amaca aykırı kullanılması halinde de yapılan tahsis kaldırılacaktır."

Özel sağlık kuruluşları için reklam yasağına ilişkin düzenlemeler yapılacağını belirten Usta, teklifte tıbbi cihaz sahteciliğinin önlenmesine yönelik yaptırımların da bulunduğunu aktardı.

Tıbbi cihazların sahtelerini üretenler, servis hizmeti verenler ve piyasaya arz edenler hakkında yeni idari yaptırımların uygulanacağını anlatan Usta, düzenlemeyle güvenli ürünlere erişimin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Usta, TÜSEB ve sermayesinin yarısından fazlası TÜSEB'e ait şirketler tarafından sağlık alanında üretilen mal, hizmet ve danışmanlık hizmetleri için idarelerin yapacağı alımların Kamu İhale Kanunu'ndan istisna tutulacağını bildirdi.

Teklifte, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği ve optisyen-gözlükçüler odalarına yönelik de düzenlemeler bulunduğunu kaydeden Usta, ayrıca teklifle uzman personelin ilçe nüfusu 100 binin üzerindeki ilçe sağlık müdürlüklerinde de görevlendirilebileceğini belirtti.

"Yenidoğan çetesine" yönelik teklifte düzenleme bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Usta, bu konunun hukuki olduğunu dile getirdi.

Usta, "Yaptığımız düzenlemeyle özel hastanelerde çalışan her hekim, o hastanenin bordrolu hekimi olarak çalışacak. Bir fatura kesme usulüyle veya şirket üzerinden herhangi bir işlem yapamayacaklar. Bunu tamamen kanuni düzenlemeyle gündemimizden çıkarıyoruz. Artık bu tip uygulamaların olmasına kesinlikle izin verilmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Parklarda sağlık hizmetinin sunumuna yönelik düzenlemeyle ilgili Usta, bu konudaki kriterlerin teklifte net olduğunu, parkın ortasında düzeni bozacak yapılanma olmayacağını vurguladı.

Takviye ilaçlarla ilgili düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya ise Usta, bu konu üzerinde çalıştıklarını, ilerleyen kanun tekliflerinde buna yönelik düzenleme yapılacağını söyledi.

Kaynak: AA

Leyla Şahin Usta, AK Parti, Politika, Ekonomi, Hukuk, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti, sağlık alanına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu - Son Dakika

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