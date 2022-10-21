Türkücü İbrahim Tatlıses, AK Parti'den istifa eden Fakıbaba'ya çok sinirlendi: Gerçek yüzünü anlatacağım - Son Dakika
Üye Girişi

Türkücü İbrahim Tatlıses, AK Parti'den istifa eden Fakıbaba'ya çok sinirlendi: Gerçek yüzünü anlatacağım

21.10.2022 19:35

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba'nın hem partisinden hem de milletvekilliğinden istifa etmesi üzerine ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'ten çok konuşulacak bir çıkış geldi. Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Teneke Fako'nun gerçek yüzünü özellikle Urfa ve Türkiye kamuoyuna anlatacağım" ifadelerini kullandı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden ve partisinden istifa etmesine bir yorum da ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'ten geldi.

"GERÇEK YÜZÜNÜ ANLATACAĞIM"

Geçmiş dönemlerde AK Parti'den milletvekili aday adayı da olan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dışı kalaylı içi vayvaylı teneke Fako'nun gerçek yüzünü özellikle Urfa ve Türkiye kamuoyuna anlatacağım yarın bizi takip edin" ifadelerine yer verdi.

İşte Tatlıses'in o paylaşımı;

İbrahim Tatlıses'ten AK Parti'den istifa eden Eşref Fakıbaba'ya fena bilendi: Gerçek yüzünü anlatacağım

FAKIBABA'NIN İSTİFA PAYLAŞIMI

Manidar bir paylaşımla istifasını duyuran Fakıbaba, açıklamasında şu satırlara yer verdi: "2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için ana oy veren hemşerilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur."

AKŞENER'LE YOL YÜRÜYECEK

Öte yandan, AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa kararı alan Fakıbaba, Meral Akşener önderliğindeki İYİ Parti'ye katılma kararı aldı. Fakıbaba, konuyla ilgili değerlendirmesinde "Bağımsız bir insanım. Vekillikten de istifamı gönderdim. Etik olarak da Fakıbaba'ya yakışan bir olay. Ben ne AK Partiliyim ne de vekilim. Özgür vatandaş olarak parti seçmem hakkım vardır. Sıfırdan başlıyorum İYİ Parti'ye geçiyorum. Milletvekilliğini bırakmakla AK Parti seçmenine saygısızlık yapmadım. Meral Hanım'la iki kez görüştüm ve ikna oldum" dedi.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fakıbaba'nın istifa edeceğini önceden biliyor muydu? MKYK'da sorduğu soru kafa karışıklığı yarattı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fakıbaba'nın istifa edeceğini önceden biliyor muydu? MKYK'da sorduğu soru kafa karışıklığı yarattı AK Parti'de bir istifa daha mı yaşanacak? Fakıbaba'nın manidar paylaşımını beğenen isimden açıklama geldi AK Parti'de bir istifa daha mı yaşanacak? Fakıbaba'nın manidar paylaşımını beğenen isimden açıklama geldi

İbrahim Tatlıses, Eşref Fakıbaba, Magazin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkücü İbrahim Tatlıses, AK Parti'den istifa eden Fakıbaba'ya çok sinirlendi: Gerçek yüzünü anlatacağım - Son Dakika


Son Dakika
20:05 Katar'da gerçekleşecek Dünya Kupası'na katılacaklar! Uruguay'ın kadrosuna Süper Lig'in yıldızları yer alıyor
20:04 Binali Yıldırım'ın Azerbaycan'da kaza yaptığı aracın fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler "Mucize eseri kurtulmuş" yorumunu yapıyor
19:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü DEAŞ'a destek verdiğini itiraf eden çimento üreticisi Lafarge'ye tepki gösterdi
19:40 Acun'un kulübü Hull City, umduğunu bulamadı! Fenerbahçe'den transfer ettiği yıldızı takımda tutmayacak
19:12 Türkücü İbrahim Tatlıses, AK Parti'den istifa eden Fakıbaba'ya çok sinirlendi: Gerçek yüzünü anlatacağım
19:07 Kadro dışı bırakılan Ronaldo'ya bir darbe daha! 720 bin sterlin para cezası ödeyecek
18:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fakıbaba'nın istifa edeceğini önceden biliyor muydu? MKYK'da sorduğu soru kafa karışıklığı yarattı
18:18 Diyarbakır'da poligonda atış yapan genç, kafasına ateş edip intihar etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
17:08 CHP'den, TTB Başkanı'nın skandal sözleri hakkında açıklama: Askerin moralini bozacak olayı kabul etmeyiz
17:05 10 ay önce oğlu intihar eden doktor, sosyal medyadan bir şarkı paylaşıp hayatına son verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 21:02:53. #1.12#
SON DAKİKA: Türkücü İbrahim Tatlıses, AK Parti'den istifa eden Fakıbaba'ya çok sinirlendi: Gerçek yüzünü anlatacağım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement