AK Parti son anketlerden sonra kolları sıvadı! Erdoğan kurmaylarını topluyor - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti son anketlerden sonra kolları sıvadı! Erdoğan kurmaylarını topluyor

05.05.2022 23:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son anketlerden sonra kurmaylarını kampa toplama kararı aldı. "AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı", 3-5 Haziran'da Kızılcahamam'da gerçekleşecek. Kampta AK Parti'nin 2023 seçimleri için ortaya koyacağı stratejiler masaya yatırılacak.

2023 seçimlerine yaklaşılmasıyla birlikte heyecan artıyor. Son anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hala en güçlü aday olduğu ortaya konulmuştu. Fakat daha fazlasını istediğini her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, neler istediğini 3-5 Haziran arasında Kızılcahamam'da kurmaylarına anlatacak.

TÜM TEŞKİLATLAR ORADA OLACAK

Bir otelde gerçekleştirilecek 3 günlük toplantıya, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, Kurucular Kurulu üyeleri ile milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları, bakanlar ve bakan yardımcıları katılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlaması planlanan toplantı, basına kapalı programlarla devam edecek.

2023 SEÇİMLERİNİN ROTASI ÇİZİLECEK

Salgının ardından yapılacak ilk 'İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, AKP'nin 2023 seçimlerine yönelik hazırlıklarının masaya yatırılması, Genel Merkez ve teşkilatların çalışmaları değerlendirilmesi planlanıyor.

SON DEĞERLENDİRMEYİ CUMHURBAŞKANI YAPACAK

Çeşitli sunumların gerçekleştirileceği, istişarelerin yapılacağı toplantının yine Erdoğan'ın konuşmasıyla tamamlanması öngörülüyor.

YORUMLAR
500
Erdoğan duyurmuştu! 1 milyon Suriyelinin dönüşünü sağlayacak projenin detayları ortaya çıktı Erdoğan duyurmuştu! 1 milyon Suriyelinin dönüşünü sağlayacak projenin detayları ortaya çıktı Erdoğan duyurmuştu! 1 milyon Suriyelinin dönüşünü sağlayacak projenin detayları ortaya çıktı Erdoğan duyurmuştu! 1 milyon Suriyelinin dönüşünü sağlayacak projenin detayları ortaya çıktı

Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam, AK Parti, Haziran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti son anketlerden sonra kolları sıvadı! Erdoğan kurmaylarını topluyor - Son Dakika


Son Dakika
23:45 Soylu-Özdağ polemiğine Sedat Peker de katıldı! Sosyal medya paylaşımları arka arkaya geldi
23:44 Ümit Özdağ'dan, Bakan Soylu'ya yeni bir çıkış daha: Bu iş seninle benim aramda, cesaret edemezsen seni başka yerde bulurum
23:42 İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan Özdağ-Soylu tartışmasına ilk yorum: Senaryosu kötü yazılmış tiyatro
23:39 AK Parti son anketlerden sonra kolları sıvadı! Erdoğan kurmaylarını topluyor
23:20 Çiğ süte yüzde 33 zam geldi! Süt ve süt ürünlerinde fiyatlar yükselecek
22:58 İsrail'de baltalı iki saldırgan yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı
22:54 Bakan Süleyman Soylu canlı yayında tarih verdi! Otoyollardaki hız sınırı 140 km'ye yükseliyor
22:52 Mersin'de 18 yaşındaki genç yolda karşılaştığı husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
22:14 Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart şampiyon oldu
21:58 Ümit Özdağ, "Ben de sana destek için geleceğim" diyen Sinan Oğan'ı reddetti: Gelme, tek gideceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 23:53:43. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti son anketlerden sonra kolları sıvadı! Erdoğan kurmaylarını topluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement