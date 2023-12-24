AK Parti Sözcüsü Çelik\'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP\'ye sert tepki: Utanç verici

Yaşlı adama "Seni bu araya gömeriz" tehdidi savuranlar taksici bile değilmiş

2 günde 12 askerimizin şehit olmasının ardından TBMM'de CHP ve DEM Parti haricindeki partiler terörü kınayan bir bildirim imzaladı. AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP'ye tepki göstererek "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Yüce Meclis'te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutumdur." ifadelerini kullandı.

BİLDİRİYE SADECE CHP VE DEM PARTİ İMZA ATMADI

Kuzey Irak'ta PKK terör örgütünün saldırılarında 12 askerimizin şehit düşmesinin ardından TBMM'de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ortak bildiri imzaladı. PKK terör örgütünün saldırılarının kınandığı bildiride, "Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır." ifadelerine yer verildi. Öte yandan CHP ve DEM Parti bildiriye imza atmadı.

ÖZEL: SORULARIMIZA YANIT ALMADAN AK PARTİ'NİN HİÇBİR BİLDİRİSİNİ İMZALAMAYACAĞIZ

CHP lideri Özgür Özel, "Hükümet Milli Savunma Bakanı aracılığıyla derhal siyasi parti gruplarını ve Meclis'i bilgilendirmelidir. Yaşanan terör saldırısı ile ilgili başta şehit sayısı olmak üzere dolaşan endişe verici bilgiler hakkında derhal bu bilgilendirmeyi talep ediyoruz. Mehmetçiğin can güvenliği, yaralılarımızın durumu baş kaygımızdır. Bu hususta sorumlulara görevlerini önemle ve aciliyetle hatırlatıyoruz. Buradan ilan ediyorum ki; bu bilgilendirme yapılmadan, sorularımıza yanıt almadan ve ikna olmadan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin altında imzası olan hiçbir bildiriye imza atmayacağız. Milli yası, Suudi Arabistan Kralı'nın ölümünde ilan edenlerin aklına bugün milli yas ilan etmek gelmemektedir. Milli yas ilan ederler mi bilmiyorum ama milletimiz kendi yasını ilan etmiştir. Hepimizin Başı Sağolsun!" dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ÖZEL'İN ŞARTLAR ÖNE SÜRMESİ UTANÇ VERİCİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu duruma tepki gösterdi. Çelik'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Yüce Meclis'te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutumdur. CHP yönetimi, TBMM çatısı altında Mehmetçiğin yanında saf tutmak ve PKK terörünü lanetlemek yerine bahaneler ileri sürerek başka hesapların peşinde koşmuştur. CHP yönetiminin bu tutumu, Türkiye'nin milli güvenliği açısından elzem olan tezkereler konusundaki siyasi savrulmalarının bir devamıdır.

Ömer Çelik

"TEPKİLERİ GÖRÜNCE BİLDİRİ YAYINLAMAK ZORUNDA KALDILAR"

Mecliste ortak bildiriye katılmayan CHP yönetimi tepkileri görünce bir bildiri yayınlamak zorunda kalmıştır. CHP yönetiminin bu tutumu kendileri için bir itirafnamedir. Bu, en temel meselelerde bile pusulası olmayan bir zihniyettir. CHP yönetimi, CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın terörle mücadele konusundaki yüksek desteği ve hassasiyeti ile de çatışmaktadır. Kuşkusuz milletimiz bu çirkin siyasi hesapların değerlendirmesini en iyi şekilde yapacaktır.

Terör, milletimizin ve tüm değerlerinin düşmanıdır! PKK terörünün arkasındaki siyasi planların hangi odaklar tarafından beslendiği ve amaçları açıktır. Bunların neler yapmak istediğini bölgemizdeki gelişmeler göstermektedir. Amaçlarına asla ulaşamayacaklar! Cumhurbaşkanımızın netbir şekilde defalarca ifade ettiği gibi hepsiyle mücadele edecek gücümüz ve kararlılığımız vardır."