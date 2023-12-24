 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici

PKK terör örgütünün saldırılarında 12 askerimizin şehit düşmesinin ardından TBMM'de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ortak bildiri imzaladı. CHP ve DEM Parti bildiriye imza atmazken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik zehir zemberek bir açıklama yaptı. CHP'yi hedef alan Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Yüce Meclis'te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutumdur." dedi.

24.12.2023 - 13:30,  Güncelleme: 14:34
Abone Ol

2 günde 12 askerimizin şehit olmasının ardından TBMM'de CHP ve DEM Parti haricindeki partiler terörü kınayan bir bildirim imzaladı. AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP'ye tepki göstererek "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Yüce Meclis'te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutumdur." ifadelerini kullandı.

BİLDİRİYE SADECE CHP VE DEM PARTİ İMZA ATMADI

Kuzey Irak'ta PKK terör örgütünün saldırılarında 12 askerimizin şehit düşmesinin ardından TBMM'de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ortak bildiri imzaladı. PKK terör örgütünün saldırılarının kınandığı bildiride, "Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır." ifadelerine yer verildi. Öte yandan CHP ve DEM Parti bildiriye imza atmadı.

ÖZEL: SORULARIMIZA YANIT ALMADAN AK PARTİ'NİN HİÇBİR BİLDİRİSİNİ İMZALAMAYACAĞIZ

CHP lideri Özgür Özel, "Hükümet Milli Savunma Bakanı aracılığıyla derhal siyasi parti gruplarını ve Meclis'i bilgilendirmelidir. Yaşanan terör saldırısı ile ilgili başta şehit sayısı olmak üzere dolaşan endişe verici bilgiler hakkında derhal bu bilgilendirmeyi talep ediyoruz. Mehmetçiğin can güvenliği, yaralılarımızın durumu baş kaygımızdır. Bu hususta sorumlulara görevlerini önemle ve aciliyetle hatırlatıyoruz. Buradan ilan ediyorum ki; bu bilgilendirme yapılmadan, sorularımıza yanıt almadan ve ikna olmadan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin altında imzası olan hiçbir bildiriye imza atmayacağız. Milli yası, Suudi Arabistan Kralı'nın ölümünde ilan edenlerin aklına bugün milli yas ilan etmek gelmemektedir. Milli yas ilan ederler mi bilmiyorum ama milletimiz kendi yasını ilan etmiştir. Hepimizin Başı Sağolsun!" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Yüce Meclis'te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne...

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ÖZEL'İN ŞARTLAR ÖNE SÜRMESİ UTANÇ VERİCİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu duruma tepki gösterdi. Çelik'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Yüce Meclis'te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutumdur. CHP yönetimi, TBMM çatısı altında Mehmetçiğin yanında saf tutmak ve PKK terörünü lanetlemek yerine bahaneler ileri sürerek başka hesapların peşinde koşmuştur. CHP yönetiminin bu tutumu, Türkiye'nin milli güvenliği açısından elzem olan tezkereler konusundaki siyasi savrulmalarının bir devamıdır.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici
Ömer Çelik

"TEPKİLERİ GÖRÜNCE BİLDİRİ YAYINLAMAK ZORUNDA KALDILAR"

Mecliste ortak bildiriye katılmayan CHP yönetimi tepkileri görünce bir bildiri yayınlamak zorunda kalmıştır. CHP yönetiminin bu tutumu kendileri için bir itirafnamedir. Bu, en temel meselelerde bile pusulası olmayan bir zihniyettir. CHP yönetimi, CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın terörle mücadele konusundaki yüksek desteği ve hassasiyeti ile de çatışmaktadır. Kuşkusuz milletimiz bu çirkin siyasi hesapların değerlendirmesini en iyi şekilde yapacaktır.

Terör, milletimizin ve tüm değerlerinin düşmanıdır! PKK terörünün arkasındaki siyasi planların hangi odaklar tarafından beslendiği ve amaçları açıktır. Bunların neler yapmak istediğini bölgemizdeki gelişmeler göstermektedir. Amaçlarına asla ulaşamayacaklar! Cumhurbaşkanımızın netbir şekilde defalarca ifade ettiği gibi hepsiyle mücadele edecek gücümüz ve kararlılığımız vardır."

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Yüce Meclis'te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne...
AK Parti Sözcüsü Çelik\'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP\'ye sert tepki: Utanç verici
Kaynak: İHA
YORUMLAR

AK Parti, Partiler, Terör, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici - Son Dakika


14:22
12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız 12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
13:53
Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz
13:47
MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu 'Bahoz Afrin' etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi
13:30
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici
12:05
TAG sürücüsüne 'Seni bu arabaya gömeriz' tehdidi savurmuşlardı! Korsan taksici ve 2 arkadaşı gözaltına alındı TAG sürücüsüne "Seni bu arabaya gömeriz" tehdidi savurmuşlardı! Korsan taksici ve 2 arkadaşı gözaltına alındı
11:52
Ekşi Sözlük'te şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı Ekşi Sözlük'te şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
11:43
Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
11:36
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı

Son Dakika
14:22 12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
13:53 Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz
13:47 MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi
13:30 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici
12:05 TAG sürücüsüne "Seni bu arabaya gömeriz" tehdidi savurmuşlardı! Korsan taksici ve 2 arkadaşı gözaltına alındı
11:52 Ekşi Sözlük'te şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
11:43 Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
11:36 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı
11:10 Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi
10:57 Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 14:44:46. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement