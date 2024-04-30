Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten DEM Parti'ye eleştiri: "Kimse meşru siyaset alanında aldığı yetkiyi gayrimeşru birtakım girişimler için kullanamaz"

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti'yi eleştirerek, "Kimse meşru siyaset alanında aldığı yetkiyi gayrimeşru birtakım girişimler için kullanamaz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının devam ettiği sırada basın toplantısı düzenledi. Çelik'in gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Ziyareti ve DEM Partili yöneticilerin milli değerlere yönelik tutumu vardı.

"Söz konusu Siyonizm olunca bütün hak ve hürriyetler askıya alınıyor"

Gazze'deki durumun birinci gündem olmaya devam ettiğini bildiren Çelik, "Uluslararası Adalet Divanı kararlarına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen hiçbir güç Netanyahu Hükümeti'nin soykırımcı politikasını durduramıyor. Son dönemde meydana gelen bütün protestoların neticesi olarak gündeme gelen birtakım eylemlerde görülen şudur ki; verilen tepkiler Gazze meselesinde insani bir duruşu bastırmaya insanlığın ve vicdanın sesine tepki vermeye dönük olaraktır. Düşünceye, felsefeye, vicdana vurulan bu ters kelepçe şu anda en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Söz konusu Siyonizm olunca bütün temel hak ve hürriyetler askıya alınıyor. Siyonizmin karşısında insanlığın birikimi olan basın ve ifade hürriyeti tamamen işlevsiz hale getiriliyor" ifadelerini kullandı.

"(Irak) Tek seferde en çok anlaşma imzalanan ziyaret budur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretine ilişkin konuşan Çelik, 12 yıl aradan sonra Irak'a gidildiğini hatırlatarak, "Irak'ta pozitif yöndeki bu gelişmeleri görmek 12 yıl aradan sonra son derece memnuniyet verici oldu. Görüşmenin başlıkları çok kapsamlıydı; terörle mücadele, sınır aşan sular, güvenlik, savunma sanayii, ticaret, sağlık, enerji, iletişim, ulaşım gibi konularda çok kapsamlı değerlendirmeler yapıldı" diye konuştu.

Çelik ayrıca "Tek seferde en çok anlaşma imzalanan ziyaret budur. Yaklaşık 27 kalemde anlaşma imzalanmıştır" açıklamasında bulundu.

Irak'ın terör örgütü PKK'yı yasaklı örgütler listesine almasını olumlu olarak değerlendirdiklerini belirten Çelik, "Irak makamlarının PKK'yı yasaklı örgütler listesine almasını elbette memnuniyetle karşılıyoruz ama doğrudan terör örgütleri listesine alması gerektiğini de ifade ediyoruz. PKK Irak'ın toprak bütünlüğüne de halkına da karşı olan bir terör örgütüdür" ifadelerini kullandı.

"Hiç kimse meşru siyaset alanında aldığı yetkiyi gayrimeşru birtakım girişimler için kullanamaz"

Konuşmasının devamında DEM Parti yöneticilerin milli değerlere karşı olan tutumunu eleştiren Çelik, "Bazı DEM Parti yöneticileri İstiklal Marşı'na saygısızlık yapıyorlar, bayrağımıza saygısızlık yapıyorlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygısızlık ve Cumhurbaşkanımıza saygısızlık yapıyorlar. İstiklal Marşımız, bayrağımız, Atatürk ve devletin başı olarak Cumhurbaşkanımız konusunda gösterilmesi gereken saygı hem siyasetin gereğidir hem de ilkelerin gereğidir. Hiç kimse meşru siyaset alanında aldığı yetkiyi gayrimeşru birtakım girişimler için kullanamaz" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çelik, "Türkiye'de artık Parlamenter Sistem ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini bilek güreşi gibi bunu sunmaktan artık vazgeçmek lazım. Vatandaş kararını vermiştir ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletimizin iradesiyle onaylanmıştır ve ülkemiz bu sistemle yönetilmektedir" dedi.

Öğretmen atamaları

Çelik, öğretmen atamalarına ilişkin soru üzerine, "Onunla ilgili takvim çalışıyorlar. Sayı da çalışıyorlar. Ama kısa zamanda açıklarlar. Kendileri her zaman bizim gündemimizde, kuşkusuz sadece bu konularla ilgili olarak değil diğer konularla da ilgili olarak. Takvim çalışması yapılıyor. Yakında açıklanır" cevabını verdi.

"Bu açıklamayı yanlış bir açıklama olarak değerlendiriyoruz"

Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yabancı bir medya kuruluşuna verdiği röportajda Hamas'a dair açıklamalarının sorulması üzerine, "Bu açıklamayı yanlış bir açıklama olarak değerlendiriyoruz. Hamas'ın bir terör örgütü olarak suçlanması tamamen yanlıştır. Ortada bir terör varsa Netanyahu hükümetinin soykırımcı politikasıdır" yanıtını verdi.