AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Terörsüz Türkiye' hedefine yönelik eleştirilere yanıt verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Terörsüz Türkiye' hedefine yönelik eleştirilerle ilgili, "Süreç, herhangi bir şekilde bir al-ver süreci değildir. Bir müzakere süreci değildir. Bir pazarlık süreci değildir. Yine aynı şekilde devletimizin temel nitelikleri ve milletimizin temel değerleri konusunda herhangi bir tartışma yoktur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kızılcahamam'da süren AK Parti'nin 32'nci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Sözcü Çelik, "Bugün itibariyle sunumların yapılmasından sonra Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında genel değerlendirme yapılacak. Dün çok yoğun bir gün geçirdik. Bütün bu çalışmaların hepsi not alınıyor ve bu notlar çerçevesinde hangi değerlendirmelerin yapıldığı, hangi politika önerilerinin getirildiği, hangi konularda güncelleme ihtiyacı olduğu, hangi konularda eleştiriler olduğuna dair bütün bu notlar çıkarılacak, bir stratejik tutum belgesi haline getirilecek. Sayın Genel Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza arz edilecek" ifadelerini kullandı.

'IRAK MAKAMLARININ ÇOK BÜYÜK BİR İLGİSİ VE DESTEĞİ OLDU'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği konuşmanın dünyada da yankı uyandırdığını belirten Çelik, "Terörsüz Türkiye konusunda Türkiye'nin geldiği nokta, uluslararası platformlarda destek gören bir nokta. Demokrasisiyle, sosyal gücüyle, ekonomik gücüyle, siyasal gücüyle Türkiye'nin önümüzdeki döneme perspektif sunması açısından da önemli. Her tarafta çatışmaların yoğun bir şekilde ortaya çıktığı bir dönemde Türkiye'nin kendi yumuşak gücünü, diplomatik yeteneklerini kullanarak, hukuk sistemi içindeki egemenlik araçlarını kullanarak, sosyolojik ve siyasal araçlarını kullanarak terör meselesini sona erdirme konusunda ortaya koyduğu bu perspektifin dünyanın her tarafında geniş bir şekilde ilgiyle karşılandığını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Terörsüz Türkiye'nin aynı zamanda terörsüz bölge için de bir model oluşturacağını ifade etmişti. Dün bu çerçevede bölgedeki Türkmenler, Kürtler, Araplar, Aleviler, Sünniler, Şiiler, bütün mezhep gruplar arasında bütün yakın bölgemizde yapılacak iş birliğinin doğuracağı atmosferin, doğuracağı iş birliğinin önemi yakın çevremiz tarafından da takdir ediliyor. Tabii bu süreçte Irak makamlarının çok büyük bir ilgisi ve desteği oldu. Aynı şekilde Suriye'den, Azerbaycan'dan verilen destekler ilk destekler olarak ortaya çıktı. Çok haftalara sari olmayan, günler içerisinde komisyonun da kurulduğunu hep beraber göreceğiz. Tabii burada esas olan PKK'nın feshi ve silahların teslimi, imha edilmesi süreciyle ilgili olarak komisyonun dayanak oluşturması" dedi.

'TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN KALESİ MHP'

AK Parti Sözcüsü Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun değerlendirme toplantısında bulunan AK Parti'lilere ilişkin 'aklını yitirmiş güruhlar' ifadesi kullanmasına da tepki gösterdi. Çelik, "Dünden beri eleştirilerin bir kısmını dinledim. Esasında Cumhurbaşkanımızın yaptığı tarihi konuşma sonrasında bunların, birtakım üslupların herhangi bir şekilde gündem olmasını istemem. Buradaki heyet Türkiye'de demokrasi mücadelesi veren bir heyettir, AK Parti heyetidir, iktidar partisinin heyetidir. Onun MKYK'sıdır, MYK'sıdır, milletvekilleridir, kadın kollarıdır, gençlik kollarıdır. Buna karşı konuşurken 'güruh' diye bir ifade kullanan kişinin bu söylediği sözü tabii ki kendisine iade ediyoruz. Yani böyle bir saygısızlık olmaz. Zaten bu üslup da şunu gösteriyor ki bütün meseleleri, ele alış biçimleri bu şekilde. Türk milliyetçiliği adına konuştuklarını ifade ediyorlar. Türk milliyetçiliğinin kalesi Milliyetçi Hareket Partisi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesinden bir taviz yoktur. Süreç herhangi bir şekilde bir al-ver süreci değildir. Bir müzakere süreci değildir. Bir pazarlık süreci değildir. Yine aynı şekilde devletimizin temel nitelikleri ve milletimizin temel değerleri konusunda herhangi bir tartışma yoktur" diye konuştu.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,