AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu\'nun sözlerine tepki gösterdi
Son Güncelleme: 14.09.2023 13:06

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun G20 Zirvesi hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi ve Kılıçdaroğlu'nun dış politika konularında bilgisiz olduğunu belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yine cehalet dolu cümlelerle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza saldırmış. Her zaman olduğu gibi eline tutuşturulan bir metni yayınlayarak G20 Zirvesi hakkında açıklamalarda bulunmuş. Hiç anlamadığı konularda yaptığı açıklamalarına bir yenisini eklemiş." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun hayatında Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak adına bugüne dek hiçbir uluslararası müzakereye liderlik etmediğini, bu noktada G20 zirvesi ve uluslararası gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamaların en temel dış politika gelişmeleri hakkında hiç bilgisinin olmadığını bir kez daha gösterdiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'mıza yönelik 'Erdoğan küresel güçlere boyun eğmiştir' demiş. Cumhurbaşkanı'mızın küresel sistem içindeki güçlü ve kararlı çizgisi, Kılıçdaroğlu'nun asla anlayamayacağı bir boyuttadır. Zaten küresel sistemin bütün aktörleri Cumhurbaşkanı'mızın kararlı ve vizyoner bir dış politika çizgisi izlediğini yakinen bildiği gibi dostlarımız bu duruşuna saygı duyduklarını da açıkça ifade etmektedirler. Kılıçdaroğlu'nun 'Türkiye'siz masa kurulduğunu' söylemesi ise masa denilince sadece 7'li masayı anlayan birisi için büyük bir iddiadır. Cumhurbaşkanı'mız ise küresel ve bölgesel olaylarda 'Türkiye'siz masa kurulamaz' dediğinde bunu defalarca ispat etmiştir.

Seçim kampanyası boyunca terör örgütlerinin destek propagandasına sessiz kalan ve boyun eğen, dahası sınır ötesi tezkereye 'hayır' diyen Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı'mızın yürüttüğü milli dış politika hakkında konuşması abestir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun öncelikle terörle mücadeleden Mavi Vatan'a, Karabağ ve Suriye'den Libya'ya kadar bir dizi konuda dersini çalışması, sınavını vermesi gerekmektedir. Kılıçdaroğlu'nun G20'yi değerlendirebilmesi için kat etmesi gereken çok mesafe vardır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika
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