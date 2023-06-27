AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Reuters Haber Ajansını Çok Sert Sözlerle Kınadı - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Reuters Haber Ajansını Çok Sert Sözlerle Kınadı

27.06.2023 12:39

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkındaki haberi nedeniyle Reuters haber ajansını kınadı. Çelik, Reuters'ın temel basın-yayın ilkelerine riayet etmeksizin yayınladığı bu kirli metin ile gazetecilik örtüsü altında siyasi amaçlı bir kara propaganda ürettiğini belirtti. Kara propaganda odakları bundan sonra da aynı sonuçla karşılaşmaya devam edeceklerdir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki haberi nedeniyle Reuters haber ajansını kınadı. Çelik, "Reuters, temel basın-yayın ilkelerine riayet etmeksizin yayınladığı bu kirli metin ile gazetecilik örtüsü altında siyasi amaçlı bir kara propaganda üretmiştir. Yayınlanan sözde haber, Reuters'ın siciline kara bir leke olarak kazınmıştır." dedi.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın adının geçtiği yolsuzluk iddialarıyla ilgili İsveçli ve ABD'li savcıların araştırma yaptığını yazan Reuters'a Türkiye'den art arda serp tepkiler geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine dönük kirli saldırıların bir yenisine Reuters haber ajansının imza attığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Masa başında hazırlanmış ve siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar ile dolu bu sözde haberi nedeniyle Reuters haber ajansını ve sorumsuz yönetimini şiddetle kınıyoruz. Reuters, temel basın-yayın ilkelerine riayet etmeksizin yayınladığı bu kirli metin ile gazetecilik örtüsü altında siyasi amaçlı bir kara propaganda üretmiştir. Yayınlanan sözde haber, Reuters'ın siciline kara bir leke olarak kazınmıştır. Medya ve algı operasyonlarıyla sözde habercilik yapmaya kalkışan odaklara gereken ders defalarca verilmiştir. Kara propaganda odakları bundan sonra da aynı sonuçla karşılaşmaya devam edeceklerdir."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: MANİPÜLASYON

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki haberi nedeniyle Reuters haber ajansına tepki gösterdi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Sayın Bilal Erdoğan'a yönelik manipülasyon ve yalan haber yapan Reuters haber ajansını kınıyorum. Herkes bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuk çerçevesinde milli menfaatleri ile hareket eder" ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI: ÜLKEMİZ ALEYHİNE ALGI OLUŞTURMAYA YÖNELİK DEZENFORMASYON

Reuters tarafından paylaşılan haberin gerçek dışı iddialar içerdiğini belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Reuters haber ajansı tarafından servis edilen, gerçek dışı iddialar içeren asılsız haber, basın özgürlüğü sınırlarını aşan, tamamen karalamaya ve ülkemiz aleyhine algı oluşturmaya yönelik dezenformasyondan ibarettir. Haberin içinde, hem 'teyit edemedik' diyeceksiniz, hem de buna rağmen teyit edemediğiniz içeriği haberleştirerek, Sayın Cumhurbaşkanımız ve ailesi hakkında itibar suikastına yöneleceksiniz. Kaldı ki, Demokratik Hukuk Devletlerinde ve Uluslararası Hukuk'ta Basın Özgürlüğünün sınırları bellidir ve yalan haberle şahsiyet haklarının ihlali kesinlikle kabul edilemez. Karalama ve şahsiyet haklarının ihlaline yönelik düzmece haber yapan söz konusu ajansı kınıyor, basın etiğine ve en temel gazetecilik ilkelerine uygun davranmaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (4)
  • erhan yazar: savcilar gercekten bu davayi açmış dosya dava varmi bu konuya hukumetin Sözcülerinin açıklik getirmesi lazim.yani haber ne derecede dogru veya yanlis.boyle bir yolsuzluk davasi varmi yokmu bunu aciklamamlila4 Cevap Yaz 38 6 Yayından Kaldır
  • Koray Ebe: Kimse yalan demiyor kınıyoruz diyor.demekki haberler doğru. Cevap Yaz 63 34 Yayından Kaldır
  • sait acar: Ucu kendinize dokundu mu,basıyorsunuz bağlığı.işte adaletsizlik böyledir. Cevap Yaz 83 28 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Reuters Haber Ajansını Çok Sert Sözlerle Kınadı - Son Dakika


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