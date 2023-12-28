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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail Başbakanı Netenyahu'ya sert tepki - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail Başbakanı Netenyahu'ya sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Netenyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini yok hükmünde olduğunu belirterek, İsrail'in Filistin'deki işgalini ve sivillere yönelik saldırılarını kınadı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik\'ten İsrail Başbakanı Netenyahu\'ya sert tepki
28.12.2023 - 13:10,
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sivillere karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin tarihin en vahşi saldırganlığına imza atan İsrail Başbakanı Netenyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Netenyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği sözlere ilişkin açıklama yaptı. Çelik, İsrail Başbakanı Netenyahu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan sözlerinin yok hükmünde olduğunu ifade etti. İsrail Başbakanı Netenyahu, insanlığa karşı işlediği savaş suçları ve Filistinlilere yönelik soykırım girişimi nedeniyle layık olduğu şekilde nefretle anılacağını ve birgün hukuk önünde hesap vereceğini belirten Çelik, " Türkiye'nin terörle mücadelesi, hukuk çerçevesinde yürütülen dünyanın en meşru mücadelesidir. Türkiye'nin terörle mücadelesi, uluslararası hukukun tüm kurallarıyla tam bir uyum içindedir. İnsanlık düşmanı terör örgütlerine karşı verilen bir mücadeledir. İsrail'in Filistin'deki işgali ise tarihin en uzun süreli işgali olduğu gibi en planlı ve sistematik katliam suçlarını içermektedir. Netenyahu yönetimi, Filistinli sivilleri bombalamakta, öz topraklarından göç etmeleri gerektiğini söylemekte, bu insanlar can korkusuyla göç halindeyken yine onları bombalamakta, insanların son çare olarak sığındıkları hastaneleri dahi bombalamaktadır. Cumhurbaşkanımız insanlık değerleri ve insanlık vicdanı adına tüm dünyaya seslenirken, Netenyahu ise insanlığın düşmanı her türlü eylemin temsilcisidir. Filistin'deki çocuk, kadın, sivil, yaşlı masumlarla dayanışmayı sürdürecek; Filistinli kardeşlerimizin meşru haklarını elde etmeleri için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail Başbakanı Netenyahu'ya sert tepki - Son Dakika
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