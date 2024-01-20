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AK Parti Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun Kimdir? - Son Dakika
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AK Parti Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun Kimdir?

AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösterirken, Sultangazi Belediye Başkan adayı olarak Abdurrahman Dursun'u seçti. Dursun, siyasi ve bürokrasi hayatında çeşitli görevlerde bulunmuş bir avukattır.

AK Parti Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun Kimdir?
20.01.2024 - 15:01,  Güncelleme: 15:08
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Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren AK Parti'de Sultangazi Belediye Başkan ise Abdurrahman Dursun oldu.

AK PARTİ SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ABDURRAHMAN DURSUN KİMDİR ?

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 1972 yılında Adıyaman'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman'da tamamladı. Adıyaman İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Dursun, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

İş yaşamına 1997 yılında başlayan Dursun, İstanbul'da faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde hukuk müşavirliği ve serbest avukatlık yaptı. Birlik Vakfı Hukukçular Kulübü Başkanlığı ve Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanlığı gibi görevlerde bulundu. Ayrıca, Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda görev aldı.

SİYASET VE BÜROKRASİ HAYATI

Siyasi yaşamına AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 2006 yılında yapılan kongresinde İl Disiplin Kurulu Üyeliği ile başlayan Dursun, 2009, 2012, 2015 yıllarında yapılan il kongrelerinde AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Bu süre içerisinde Teşkilat, Seçim İşleri, Siyasi ve Hukuki İşler, ve Yerel Yönetimler birim başkanlıklarında görev aldı.

Av. Abdurrahman Dursun, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde İstanbul 3. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığını yürüttü. 2009-2018 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı temsilcisi olarak, İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu üyeliği yaptı.

Siyasi kariyerini sürdürerek, 30 Mart 2018 tarihinde yapılan AK Parti Sultangazi 4. Olağan Kongresinde ilçe başkanlığına seçilen Dursun, 31 Mart 2019 tarihli Mahalli İdareler Genel seçimlerinde aday gösterilerek, Sultangazi Belediye Başkanı oldu. 31 Mart 2024 Seçimleri için Sultangazi'den AK Parti tarafından yeniden aday gösterildi.

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SON DAKİKA: AK Parti Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun Kimdir? - Son Dakika
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