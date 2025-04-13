AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Alkayış: 'Halkımızın Talepleri Yol Haritamızdır'

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Alkayış: "Halkımızın talep ve beklentileri bizim sürekli olarak yol haritamızdır"

ELAZIĞ - AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Alkayış, "Halkımızın talep ve beklentileri bizim sürekli olarak yol haritamızdır. AK Partimizi 22 yıldır tartışmasız iktidarda tutan çalışma ruhu, fedakarlık ve teşkilatlarımızın gayretidir" dedi.

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış Elazığ'a geldi. AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve partililer tarafından karşılanan Alkayış, parti binasında teşkilat üyeleri ile bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, "Bugün il başkanlığımızda Teşkilat Başkan Yardımcımız Adıyaman Milletvekilimiz Mustafa Alkayış başkanımızla birlikteyiz. Başkanımızı aziz şehrimizde ağırlamaktan son derece mutluyuz. Başkanımızla paylaşacağımız çok şeyler var. Kongreden sonra yüzde 50 oranında yenilenmiş bir ekiple yolumuza devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız hizmetlere üzerine koyarak devam edeceğiz" diye konuştu.

Elazığ'da bulunmaktan son derece mutlu olduğunu aktaran Alkayış ise, "Elazığ bizim her zaman yanımızda olan ve sürekli olarak devlet-millet bütünlüğünde en güzel illerimizden bir tanesidir. İnsanıyla, doğasıyla en güzel Anadolu şehirlerinden bir tanesidir. Bizler de genel başkanımızın liderliğinde ve önderliğinde kongre süreçlerimizi tamamladık, ardından büyük kongremizi gerçekleştirdik. Sonra da AK Parti Genel Merkezimizin tüm kademeleri görevlerini aldı. Partimizin düsturu belli. Sürekli vatandaşımızla iç içeyiz. Halkımızın talep ve beklentileri bizim sürekli olarak yol haritamızdır. Bu vesileyle milletvekillerimiz, teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız, gençlik ve kadın kollarımız halkımızla beraberler. Teşkilatlı bir siyasi partiyiz. Dünyanın en teşkilatçı liderimiz ve genel başkanımızla yol yürüyoruz. O vesile ile yapacağımız işleri teşkilatımızla beraber takip ediyoruz. AK Partimizi 22 yıldır tartışmasız iktidarda tutan çalışma ruhu, fedakarlık ve teşkilatlarımızın gayreti ile oluyor" şeklinde konuştu.