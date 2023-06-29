AK Parti ve CHP Heyetleri Bayramlaşma Sırasında Seçim Gerginliği - Son Dakika
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AK Parti ve CHP Heyetleri Bayramlaşma Sırasında Seçim Gerginliği

29.06.2023 11:49

Seçim maratonunu geride bırakan siyasi partiler, Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma ziyaretlerini gerçekleştirdi. AK Parti heyeti, CHP heyetini ziyaret etti. Ziyaret sırasında CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan arasında seçim sonuçlarına ilişkin gergin bir tartışma yaşandı.

Seçim maratonunu geride bırakan siyasi partiler bugün Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma ziyaretlerini gerçekleştirdi. AK Parti heyeti de CHP heyetini ziyaret etti. Gergin anların yaşandığı ziyarette, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan ise "Seçim sonucu güzel oldu. Anadolu irfanı kendini net ortaya koydu. Kimin kimle nasıl birlikte olduğunu gördü. Beğenmediğiniz Anadolu irfanı." dedi.

SEÇİM GERGİNLİĞİ

Siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri sürerken AK Parti heyeti CHP'ye gitti. CHP Genel Merkezi'nde Kadın Kolları Genel Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ile Gençlik Kolları MYK Üyesi Uygar Elitog ziyaretçileri karşılayacak heyet olarak yer aldı. AK Parti heyetinde ise Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Kadın Kolları MYKK üyesi Elif Yeşil Marazdan ve AK Parti Gençlik Kolları'ndan Derya Çıraklı hazır bulundu. Sohbet esnasında konu seçim sonuçlarına gelince ortalık bir anda buz kesti.

AK Parti-CHP bayramlaşmasında gergin anlar! Konu seçime gelince ortalık bir anda buz kesti

"ANADOLU İRFANI" POLEMİĞİ

CHP'li Nazlıaka seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması hakkında yorum yaparken AK Partili Murat Alparslan, "Sonuç da güzel oldu. Anadolu irfanı kendini net ortaya koydu. Kimin kimle nasıl birlikte olduğunu gördü. Beğenmediğiniz Anadolu irfanı." dedi.

Bu sözlere itiraz eden CHP'li Nazlıaka, "Beğenmediğiniz' diye bir şey kabul edilemez. Beğenmek beğenmemek diye bir şey siyasetçinin lügatında olamaz. Bizden olanı dışlamak diye bir şey olamaz." diye konuştu. Heyetler sohbetlerini tamamlamasının ardından AK Parti heyeti CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı.

AK Parti-CHP bayramlaşmasında gergin anlar! Konu seçime gelince ortalık bir anda buz kesti
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Son Dakika Politika AK Parti ve CHP Heyetleri Bayramlaşma Sırasında Seçim Gerginliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti ve CHP Heyetleri Bayramlaşma Sırasında Seçim Gerginliği - Son Dakika
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