Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye 2 milletvekili ve 13 belediye başkanını kabul etti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan 2 milletvekili ve 13 belediye başkanına parti rozetlerini taktı.

Türkiye'nin 39'uncu partisi olarak 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti, 23'üncü yılını kutluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından 2 milletvekili ve 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Yeni isimler şu şekilde:

" İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekillerinden Seyithan İşsiz ve Ahmet Ersagun Yücel ile Adana Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Adana Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, Elazığ Arıcak Bükardı Beldesi Belediye Başkanı Ali Açmaz, Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Erzurum Horosan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu, Konya Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu, Muş Bulanık Yoncalı Belde Belediye Başkanı Fehim Kaya, Muş Yeşilova Belde Belediye Başkanı Ömer Faruk Yenilmez, Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit, Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahattin Şencan, Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, Uşak Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı" - ANKARA