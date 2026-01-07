AK Parti'ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım - Son Dakika
AK Parti'ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım

07.01.2026 20:03  Güncelleme: 20:10
DEVA Partisi'nden istifa eden İrfan Karatutlu, AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozetini takmasıyla AK Parti'ye katıldı. Karatutlu'nun "Ben zaten aklen ve vicdanen buradaydım, şimdi de bedenen geldim." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

DEVA Partisi'nden istifa eden İrfan Karatutlu, CHP'den kesin ihraç istemiyle Parti Meclisi'ne sevk edildikten sonra partisinden ayrılan Hasan Ufuk Çakır ile geçen yaz Gelecek Partisi'nden istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, AK Parti'ye katıldı.

3 VEKİLİN ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKTI

Böylece AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 275'e yükseldi. Üç milletvekilinin rozetlerini, TBMM'deki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

"BEN ZATEN AKLEN VE VİCDANEN BURADAYDIM"

İrfan Karatutlu'nun ilk mesajı ise dikkat çekti. Karatutlu, "Ben zaten aklen ve vicdanen buradaydım, şimdi de bedenen geldim." ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    neden ordn aday olmadın. aklın kit miydi o zaman. 87 11 Yanıtla
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    Yanlışa bile bile devam etmek Ahmaklıktır. yanlışdan dönmek Erdemliktir, sen ne anlarsın da soru soruyor. sen git Makarna.Dostum. gibi boş luzumsuz yorumlar yap. 23 53
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    binlerce dansöz var şarkısı ne güzel şarkıydı. 13 0
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    haydar Ali sana atılan disslike Lara bakılırsa kulağın baya kizarmistir. 9 0
    BARANSEL ÜLGER ANKARALI EFE BARANSEL ÜLGER ANKARALI EFE:
    sagkic 2 2
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    Ankaralı sarı tutku ne Dion 0 0
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    Baransel sol dassgim 0 0
  • Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    Rabbim AKParti vekillerinin Sayılarını artırsın.Asgari öcret ve Emekli maaşlarında düzenleme yapmayıda Akıllarına getirtsin. amin. 23 64 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    yosun beyinli yalaka 14 1
    Metin şen Metin şen:
    gökten makarna yağsın. 11 1
  • 205622 205622:
    bu aklını kaybetmiş vücudunu da kiraya vermis 45 12 Yanıtla
  • adem baran adem baran:
    yalakalıktada ordasın 33 6 Yanıtla
  • Ali Levent Ali Levent :
    Bu adamın ahlakını sorgulamak fuzuli işlem olur. Asıl çıkarılacak ders, Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir muhterisin 4 milyon CHP oyunu nasıl sattığıdır. Bu ders önce CHP'lilerin alması gereken derstir. Neyse ki partileri hem Kemal'den hem Meral'den kurtuldu (gerçi AKP vefasını gösterip Kemal'e sahip çıktı ama çare olmadı). 25 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.