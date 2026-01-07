AK Parti\'ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım

Ali Levent :

Bu adamın ahlakını sorgulamak fuzuli işlem olur. Asıl çıkarılacak ders, Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir muhterisin 4 milyon CHP oyunu nasıl sattığıdır. Bu ders önce CHP'lilerin alması gereken derstir. Neyse ki partileri hem Kemal'den hem Meral'den kurtuldu (gerçi AKP vefasını gösterip Kemal'e sahip çıktı ama çare olmadı).