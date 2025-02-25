Siyaset arenası karışacak! AK Parti\'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP\'nin kapısı çalmış

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekonomiden siyasete pek çok başlığa ilişkin konuşan Özel, geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleşen AK Parti kongresinden saatler önce Gelecek Partisi'nden istifa eden ve kongre günü AK Parti'ye katılan Serap Yazıcı'nın, birkaç gün öncesinde CHP'ye katılmak istediğini açıkladı.

"3-4 GÜN ÖNCE PARTİSİNE YAPTIĞIM ZİYARETE GELDİ"

Özel, şu sözlerle anlattı:

"İçlerinden bir tanesi bir gün önce, 14 saat önce sadece partisinden istifa etti. O da AK Parti'ye gidiyor haberleri çıkınca akşamüstü tweet attı, "Gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum" diye. O kongreden üç dört gün önce benim partisine yaptığım ziyarette geldi, oturdu, toplantıda beni dinledi, o partinin genel başkanını dinledi, heyetteydi, şimdi AK Parti'ye gitti.

"TEK ADAM REJİMİNE İTİRAZ BENİM PARTİMDE YETERLİ DEĞİL"

Antalya milletvekilimize gitti. 'Tek adam rejimine itiraz benim partimde yeterli değil. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmek istiyorum.' dedi. Antalya milletvekilimizle birlikte bana geldiler. Ben kendisine, bir, "Partinizin bir grubu var. İstifanızla grubunuz düşebilir. Grubu düşüren olmayın. Biz o grup düşmesin diye o gruba milletvekili veren partiyiz." İki, "Eğer partinizden ayrılsanız bile uzunca bir süre geçmeden alamayız. Çünkü biz bir başka partinin milletvekiline göz koyan bir parti değiliz." Üç, "O partinin milletvekili, oradan istifa etseniz de, bize gelme iradenizi söyleseniz de sonunda ben partinizin genel başkanına bir telefon açmak, bu durumdan haberdar etmek, bu konuyu konuşmak zorundayım." diye şahitlerin huzurunda konuştum. Bu kişi bizden gitti, sonra arkasından Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti."