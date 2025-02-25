Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış - Son Dakika
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Politika

Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında, geçtiğimiz günlerde yapılan AK Parti'ye katılan eski Gelecek Partili Serap Yazıcı'nın birkaç gün öncesinde CHP'ye geçmek istediğini açıkladı. Özel, "O kişi Antalya milletvekilimize gitti 'Tek adam rejimine itiraz benim partimde yeterli değil, CHP'ye geçmek istiyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

25.02.2025 15:12  Güncelleme: 16:23
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekonomiden siyasete pek çok başlığa ilişkin konuşan Özel, geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleşen AK Parti kongresinden saatler önce Gelecek Partisi'nden istifa eden ve kongre günü AK Parti'ye katılan Serap Yazıcı'nın, birkaç gün öncesinde CHP'ye katılmak istediğini açıkladı.

"3-4 GÜN ÖNCE PARTİSİNE YAPTIĞIM ZİYARETE GELDİ"

Özel, şu sözlerle anlattı:

"İçlerinden bir tanesi bir gün önce, 14 saat önce sadece partisinden istifa etti. O da AK Parti'ye gidiyor haberleri çıkınca akşamüstü tweet attı, "Gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum" diye. O kongreden üç dört gün önce benim partisine yaptığım ziyarette geldi, oturdu, toplantıda beni dinledi, o partinin genel başkanını dinledi, heyetteydi, şimdi AK Parti'ye gitti.

"TEK ADAM REJİMİNE İTİRAZ BENİM PARTİMDE YETERLİ DEĞİL"

Antalya milletvekilimize gitti. 'Tek adam rejimine itiraz benim partimde yeterli değil. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmek istiyorum.' dedi. Antalya milletvekilimizle birlikte bana geldiler. Ben kendisine, bir, "Partinizin bir grubu var. İstifanızla grubunuz düşebilir. Grubu düşüren olmayın. Biz o grup düşmesin diye o gruba milletvekili veren partiyiz." İki, "Eğer partinizden ayrılsanız bile uzunca bir süre geçmeden alamayız. Çünkü biz bir başka partinin milletvekiline göz koyan bir parti değiliz." Üç, "O partinin milletvekili, oradan istifa etseniz de, bize gelme iradenizi söyleseniz de sonunda ben partinizin genel başkanına bir telefon açmak, bu durumdan haberdar etmek, bu konuyu konuşmak zorundayım." diye şahitlerin huzurunda konuştum. Bu kişi bizden gitti, sonra arkasından Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti."

Siyaset arenası karışacak! AK Parti\'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP\'nin kapısı çalmış

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Son Dakika Politika Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Huseyin Gurkan:
    utanmaya gerek yok güneş gozluklerini çıkar nekadar transfer parası aldin 44 10 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    MUHALEFET OLACAĞIM DİYE MİLLETVEKİLI OL SONRADA SİYASETTE AHLAKSIZLIK YAP, ZIKKIM OLSUN 42 6 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    desene buda taklacı 33 7 Yanıtla
  • sezai duran:
    Omurgasız 22 4 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Bedava mv maaşı versinler ne olursa olsun diyor 18 3 Yanıtla
  • Hüseyin Balta:
    admin sen gramer yazmayı öğren 14 2 Yanıtla
  • Hasan Kılıç:
    bunlar hep CHP oyları la seçilen milletvekilleri aldıkları maaş haram 9 6 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    İdeoloji denen şeyin sadece bir terimden ibaret kaldığını net olarak gösteren bir tavır olmuş. Tarafsız olarak söylemek gerekirse Serap hanıma oy verenler ne diyecek diye hiç düşündü mü acaba? 8 1 Yanıtla
  • ADEM CUREBAL:
    Yolsuzluk hatsızlık. Vsy partide yakısanlar merhaba diyorum 0 0 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    bu gibiler milletin vekili değil, pabucu bile olmaz. 0 0 Yanıtla
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