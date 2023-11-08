AK Parti'ye geçmek için 50 milyon dolar transfer ücreti mi aldı? Nebi Hatipoğlu ile ilgili iddiaya yanıt geldi

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, partiden istifa ederek AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu'nun şirketiyle ilgili Meclis kürsüsünden bomba bir iddiada bulundu. Toktaş, Hatipoğlu'nun AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank aracılığıyla 50 milyon dolar transfer ücreti aldığını öne sürdü. Hatipoğlu ve Varank ise iddiaları yalanladı. Hatipoğlu söz konusu teşvik belgesinin Kütahya Zafer OSB'de yatırım yapan herkese verildiğini belirtirken, Varank ise başvuran herkese verilen bir teşvik belgesi üzerinden siyaset üretilmeye çalışıldığını söyledi.

"ZİYARETİN TESADÜF OLMADIĞINI HİSSETMİŞTİK"

İYİ Partili Hasan Toktaş, Meclis Genel Kurulu'nda bir siyasi rüşvet ve siyasi yozlaşma hikâyesi anlatacağım" diyerek Nebioğlu'nun transfer sürecine dair iddialarda bulundu. Hatipoğlu'nun AK Parti'ye geçişinde Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın arabulucu olduğunu iddia eden Toktaş, "Sayın Varank, benim gibi Bursa milletvekilidir. Bugüne kadar henüz bizlerle doğru dürüst merhaba etmemişken nedense 26 Eylül günü Sayın Hatipoğlu'nu Eskişehir'deki fabrikasında ziyaret etmiştir. Masumane olduğu zannedilen bu ziyaretin tesadüf olmadığını elbette hissetmiştik. Bu ziyaret aslında, ara buluculuk faaliyetleri sonucunda Nebi Hatipoğlu 2 Kasım 2023'te partimizden istifa ederek bugün resmen AK Parti'ye katılmıştır" dedi.

"HATİPOĞLU TRANSFER ÜCRETİNİ PEŞİN ALMIŞTIR"

Hatipoğlu'nun AK Parti'ye geçişi için "Hatipoğlu transfer ücretini peşin almıştır" diyen Toktaş, "Elimde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun yani KAP'ın bir belgesi var, ben bu belgeyi milletimizin takdirine sunuyorum. 24/3/2023 tarihinde güneş enerjisi camları yatırımıyla ilgili olarak 1 milyar 35 milyon TL ve bunun yüzde 25 artırılmasıyla ilgili stratejik teşvik belgesi başvurusu onuncu ayın 25'inde onaylanmıştır. Demek ki bugün sizin 'Hoş geldiniz!' dediğiniz Nebi Hatipoğlu transfer ücretini peşin almıştır. Aslında bu belge bir transfer belgesidir, aslında bu belge bir utanç belgesidir, bu belge 1,3 milyar TL yani yaklaşık 50 milyon dolar. Ünal Kaptan, Türkiye'de kaç futbolcu var bu bedelde, nasıl bir transferdir bu?" ifadelerini kullandı.

HATİPOĞLU: KONUŞMANIZ TAM BİR CEHALET ÖRNEĞİ

Nebi Hatipoğlu ise sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Toktaş'a yanıt verdi. Hatipoğlu, "Sn. Toktaş konuşmanız tam bir cehalet örneği. İster AK Partili, ister CHP'li, ister İyi Partili ol, gidip örneğin bizim gibi Kütahya Zafer OSB'de stratejik yatırımı yaparsan bu teşviği alırsın. Bu teşvikler bölgeye ve yatırıma göre standarttır. Yatırımların aldığı bu teşvik sizin ve partili trollerinizin yaydığı algıdaki gibi nakit para ile de ödenmez. Yatırım tamamlanıp, çalışmaya başladıktan sonra yıllar içerisinde sağlanan vergi kolaylığıdır. Zaten bizim aldığımız teşvikinde onaylanması 24 Mart 2023 tarihlidir. Bu ülkede stratejik yatırım yapan herkese devletimizce sağlanan standart kolaylığı kişiye özel gibi anlatmak en hafif tabirle müfteriliktir. Sizi ve sizin gibi haysiyet düşmanlarını Yüce Türk Milleti'nin sarsılmaz vicdanına bırakıyorum." dedi.

VARANK: AZICIK ONURUNUZ VARSA UTANIRSINIZ

İddiaların odağındaki bir diğer isim olan AK Partili Mustafa Varank'tan da konuya dair bir açıklama geldi. İddiaları reddeden Varank, "Ahlak yoksunu bir müfteri, karakter yoksunu bir cahil ile beraber olmuş alenen yalan söylüyor. 24 Mart 2023'te onaylanmış, daha sonra ilave yatırımlar ile revize edilmiş, başvuran herkese verilen bir teşvik belgesi üzerinden siyaset üretmeye çalışmak ahlaksızlıktır. Zaten her şey resmi gazetede yayınlanacak kadar şeffaf. Azıcık onurunuz varsa belki utanırsınız!" açıklamasını yaptı.