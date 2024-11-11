Fatih Altaylı: Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak geri dönebilir - Son Dakika
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Politika

Fatih Altaylı: Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak geri dönebilir

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ABD'de başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanmasının ardından Kabine'ye geri döneceği konuşulan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Albayrak'ın Ekonomi Bakanı olarak geri dönüşünün mümkün görünmediğini ifade eden gazeteci Fatih Altaylı, AK Parti'ye yakın isimlerle görüştüğünü belirterek "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine dönebilir, ben o kanaatteyim" dedi.

11.11.2024 15:10
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Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve eski Bakan Berat Albayrak'ın yeniden kabineye döneceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

ALTAYLI'DAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Gazeteci Fatih Altaylı da, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Kabine'ye geri döneceği söylentilerine ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

AK PARTİ'YE YAKIN İSİMLER AÇIKLADI

Berat Albayrak'ın yeniden bir bakanlık koltuğuna oturtulacağı iddialarını "Eyvah eyvah' filmi yeniden vizyona girmiş gibi oluyor" şeklinde yorumlayan Altaylı, "Ne de olsa Merkez Bankası rezervleri de, yüksek dolar faizi desteği ile yeniden artıya geçmişken bir deneme daha yapmanın tam zamanı. Ancak konuştuğum AK Parti'ye yakın isimler 'Berat Bey bakanlığa dönerse o bakanlık ekonomi bakanlığı olmaz' diyorlar" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİ BAKANLIĞI'NA DÖNÜŞ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na dönebileceğinin daha yüksek ihtimal olduğunu belirten Altaylı, " Ekonomi Bakanlığı'na dönüşün söz konusu olmadığı yönünde. Ben de o kanatteyim. Olsa olsa orası olur. Ekonomi Bakanlığı için daha erken, çünkü Merkez Bankası rezervleri henüz 128 milyar dolara ulaşmadı" diye yazdı.

Fatih Altaylı: Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak geri dönebilir

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Son Dakika Politika Fatih Altaylı: Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak geri dönebilir - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Yunuss Bayern:
    Akape cemiyetinin alayının canı chenneme 2 4 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Alayınız chenneme athırsızları 2 3 Yanıtla
  • onur pari:
    Dolar 10 lira olacah ya 15 lira olacah ya derken vizyon sahibi ve ileri görüşlüymüş. Yakışır ülkeme. 0 0 Yanıtla
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