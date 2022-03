AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi - Son Dakika

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bizler, büyük bir medeniyeti temsil ediyoruz, bir geleneği sürdürüyoruz. Ama hepsinden de önemlisi bu büyük kültür birikiminin varisleri olarak onu geleceğe taşımanın sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz." dedi.

Karaaslan, AK Parti Yerel Yönetimler ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlıkları tarafından Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen "AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi" açılışında katılımcılara hitap etti.

Doğru bir işi yapmak kadar o doğru işi doğru zamanda yapmanın da önemli olduğunu belirten Karaaslan, 18 Mart'ın, 107 yıl önce, tarihinden ilham alan milletin gelecek yürüyüşündeki kararlılığını, imanını, inancını ve cesaretini tüm dünyaya ilan ettiği gün olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, mazi ile ati arasında kurulmuş bir köprü olduğunu vurgulayan Karaaslan, vatan ve bayrak uğruna gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen şehitleri rahmetle ve minnetle anarak, hayatta olan gazilere şükranlarını iletti.

Karaaslan, şöyle devam etti:

"Bu toprakların kültür mayasını Hacı Bayram Veliler, Mevlanalar, Yunus Emreler, Mimar Sinanlar, Aşık Veyseller karmıştır. Aziz Efendi'nin hatlarından yansıyan aşk vardır bizim kültürümüzde. Neşet Ertaş'ın sazının telinden dökülen muhabbet vardır. Hacı Bektaş Veli'nin eserlerindeki hikmet vardır. Mehmet Akif Ersoy'un, Arif Nihat Asya'nın dizelerindeki iman vardır. Turgut Cansever'i 'Bilge Mimar' yapan ihya vardır bizim kültürümüzde. Sadaka taşlarının harcındaki yardımlaşma vardır. Kuş evlerine hayat veren merhamet vardır.

'Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım.' diyen vicdan vardır bizim kültürümüzde. Kültür dildir, inançtır, yaşayıştır, sözdür, sestir, gelenektir, mimaridir, sanattır. Kültür, bizi biz yapan değerlerdir, kısacası muazzam desenimizdir. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi ne kadar bizimse Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye'si o kadar bizimdir. Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i ne kadar bizimse Fuzuli'nin Su Kasidesi o kadar bizimdir. Mimar Sinan'ın Selimiye'si ne kadar bizimse Mostar Köprüsü o kadar bizimdir, bizdendir."

Kültür sanat konusunda yeni yol haritası ortaya konulacak

Yerel Yönetimler, Çevre, Şehir ve Kültür, AR-GE ve Eğitim başkanlıkları olarak gerçekleştirdikleri ve 3 gün sürecek Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi'nin verimli geçmesini dileyen Çiğdem Karaaslan, kongre oturumlarında AK Parti'nin 20 yıllık iktidarında kültür-sanat alanında ortaya koyduğu projeleri, eserleri, bugüne ve yarına dair planlamaları müzakere edeceklerini, kongrenin sonunda ise kültür-sanat konusundaki iddialarını daha da yukarı taşımak adına yeni yol haritasını hep birlikte ortaya koyacaklarını söyledi.

Kongre süresince farklı isimlerle AK Parti döneminde kültür ve sanat dünyasına bakıştan belediyecilik anlayışında kültür ve sanata, kültür sanat, mekan yönetiminden dijital dünyada kültüre kadar geniş bir perspektifte konular konuşacaklarını belirten Karaaslan, şunları kaydetti:

"Şu anda aramızda bulunan, eserleriyle gönlümüze ve ruh dünyamıza hitap eden İskender Pala Hocamızın medeniyet hakkında söylediği 'Medeniyet her çağda insanlığın asla kaçamayacağı bir tür kaderdir. Medeniyetin dışında bir hayat, yalnızca haksızlık, vahşet ve kabalık getirir. Bu bakımdan medeniyet yüzlerdeki gülümsemenin adıdır ve onun toplumsal ahlaktaki yansıması, hakikatin egemen olması manasına gelir.' sözleri çok önemlidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman "Her şey bir hayalle başlar, sonra güçlü bir fikre dönüşür ve ancak inanç, azim ve kararlılıkla gerçek olur." dediğini bildiren Karaaslan, "Her başarılı işin arka planında böyle güçlü bir temel vardır. İşte biz de bu bilinçle çalışıyor, AK Parti olarak Türkiye'yi pek çok alanda daha ileri standartlara kavuşturacak hizmetlerin altına imza atarken aslında milletimiz ile birlikte kurduğumuz hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir yol hikayesi yazıyoruz." dedi.

Büyük bir medeniyeti temsil ettiklerini beliren Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, "Bizler, büyük bir medeniyeti temsil ediyoruz, bir geleneği sürdürüyoruz. Ama hepsinden de önemlisi bu büyük kültür birikiminin varisleri olarak onu geleceğe taşımanın sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Bugün kültürün ve sanatın giderek önem kazandığı, etki gücü bakımından hiç olmadığı kadar belirleyici bir unsur haline geldiği bir dönemin içindeyiz. Çağın şartlarına uyum sağlama çabasını kadim kültürümüzün unsurlarıyla birleştirebilme başarısı gösterebildiğimizde geçmişten geleceğe sağlam köprüler inşa edebiliriz." diye konuştu.

AK Parti olarak kültür ve sanatın belli bir kesime hitap etmek yerine milletin tamamına seslenmesi gerektiği düşüncesiyle bakış açısında değişikliğe gittiklerini vurgulayan Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekleştirdiğimiz zihinsel dönüşümün bir parçasının da kültür sanatta hayat bulduğunu belirtmek isterim. Ülkemizde yıllarca milletimizi farklılıkları üzerinden nasıl bölmeye çalıştılarsa aynı şekilde kültür-sanatta da bu tavrı sürdüren bir güruh olmuştur. Milletimizin geleneklerini ve değerlerini gerilik olarak gören, Anadolu'nun ruh köklerinden doğan kültürümüze karşı adeta savaş açan bu anlayış, sanat hayatımızı kuraklaştırmış ve uzunca bir süre silinmeyecek derin etkiler bırakmıştır. Ne yazık ki ecdada uzak durmanın, onu yok saymanın entelektüellik olarak tanımlandığı zamanları yaşadık.

AK Parti olarak her alanda olduğu gibi kültür sanatta da milletimiz için doğru olanı yapma hususunda büyük mücadeleye devam ediyoruz. Bunun en güzel örneği Taksim'de 75 sene önce inşa edilen ancak uzun yıllardır kullanılamaz hale gelen Atatürk Kültür Merkezi'ni adına, İstanbul'a ve sanat hayatına yakıştığı gibi en üst standartlarda yeniden inşa ederek Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile açmamız oldu. Açıldıktan sonra ilk iki ayda 250 bin sanatsevere ev sahipliği yapan dünyanın alanında en özel eserleri arasında sayılan AKM için büyük mücadeleler verdik. Sanatı kendi tekelinde görenlere fırsat vermedik."

"Medeniyet ve kültür birikiminin üzerine yenilerini eklemek üzere yoğun bir çalışma yürütüyoruz"

Vesayetin sadece siyasette olmadığını söyleyen Karaaslan, "Uzun yıllar kültürel iktidarı elinde bulunduran vesayetçi zihniyetin sanatın doğasına aykırı hareket ederek en büyük zararı sanatın kendisine verdiği bu süreçte, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünde 29 Ekim 2021'de, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen açılış töreni ile kırılmış oldu." dedi.

Milli Kültür Şurası'nın 28 yıl sonra yeniden toplandığını hatırlatan Karaaslan, "2020'nin son günlerinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın şanına yaraşır bir binaya kavuşturulması, Millet Kütüphanesi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde inşa edilmesi, kültür ve medeniyet hayatımıza yön veren Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran gibi değerlerimizin isimlerinin yaşatılması için Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2021 yılının bu isimlerle anılması çok önemli adımlardı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kültür ve sanata büyük değer verdiğini ve desteklediğini belirten Çiğdem Karaaslan, adını ülke sınırları dışına taşıyan değerleri zaman ve mekan fark etmeksizin herkes tarafından tanınması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından her yıl farklı kategorilerde ilim, kültür, sanat erbabına takdim edilen Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin bu anlamda önemli bir misyon üstlendiğine inandığını bildiren Karaaslan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin sahip olduğu medeniyet ve kültür birikiminin üzerine yenilerini eklemek üzere AK Parti olarak yoğun bir çalışma yürütüyoruz. İktidar partisi olarak böyle bir sorumluluğumuz var. Bu toprakların yetiştirdiği değerlerin, bilim insanlarının, kültürümüze katkı sağlayan isimlerin, şairlerin, yazarların, sanatçıların isimlerinin her vesile ile hatırlanmasını, yaşatılmasını bu nedenle çok önemsiyoruz. Ülkemizin mimarisiyle, musikisiyle, şiiriyle içinde hikmet, bereket, irfan taşıyan bir hazinesi olarak gördüğümüz kültür ve sanat hayatına değer katacak çalışmaları hayata geçiriyoruz.

Yerelde de AK Parti belediyeciliğinin ayırt edici bir özelliği olarak kültürel belediyeciliğin izlerini görmek mümkündür. Tarihi ve kültürel mirasın korunması, medeniyet değerlerimizin ihya edilmesi için çok önemli çalışmalar ortaya koyan belediyelerimiz şehirlerimizin kültür-sanat hayatına önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir. AK Parti'mizin son seçimler olan 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri Manifestosu'nda yer aldığı gibi 'değer üreten şehirler' ilkemiz gereği şehirlerimizi insanın kültürel ve ekonomik üretkenliğinden kaynaklanan katma değerle güçlenen mekanlar haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"2023'e doğru giderken her bakımdan hazırlıklarımızı yapıyoruz"

Her alanda olduğu gibi kültür-sanat alanında da güçlü bir iddianın savunucuları olduklarını söyleyen Karaaslan, "Milli benliğimizin taşıyıcısı olarak kültürümüzün korunması ve geleceğe ulaştırılması konusunda misyon üstleniyoruz, politikalarımızı da bu misyon çerçevesinde oluşturuyoruz. 2023'e doğru giderken her bakımdan hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kültür ve sanatın bunun dışında kalması düşünülemezdi." dedi.

Karaaslan, şunları aktardı:

"Hükümetimizin hedef, proje ve çalışmalarının yerelde etkinliğini artırmak ve vatandaşlarımızı şehirlerde en güzel hizmetlerle buluşturmak adına AK Parti olarak belediyelerimiz eliyle kültür-sanat faaliyetlerine ağırlık veriyoruz, büyük küçük demeden tüm belediyelerimizin bu sorumluluğu üstlenmesini değerli buluyoruz. Özellikle şehirlerde yerelden başlayan bir seferberlik halinde medeniyetin izlerine, manevi dünyamız şekillendiren şahsiyetlere, geleneklerimize ve değerlerimize sahip çıkılması ve bunların yeni ve yenilikçi yöntemler kullanılarak yarınlara emanet edilmesini önemsiyoruz.

Çok yönlü bir bakış açısıyla sanatın şehir hayatının tamamına ve yaşamın her alanına sirayet etmesini sağlamak, bu vesile ile nitelikli organizasyonlara imza atmak, özellikle gençleri bu değerlerle buluşturmak, düşün dünyalarına sunacağı katkı bakımından anlamlıdır."