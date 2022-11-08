AK Parti'nin HDP ziyaretine Bahçeli'nin tepkisi ne olacak? MHP'li kaynaklar: Bugünkü konuşmayı bekleyin

AK Partili üst düzey yöneticilerin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için HDP parlamento grubunu ziyaret etmesi sonrası tüm gözler ittifak ortağı MHP'ye çevrilmiş durumda. AK Parti cephesinden de "MHP'nin görüşmeden haberi var mıydı?" sorusuna yanıt geldi.

TURAN'DAN "BAHÇELİ'NİN HABERİ VAR MIYDI?" SORUSUNA YANIT

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tartışma yaratan ziyaretle ilgili "Bahçeli'nin haberi var mıydı?" sorusuna, "MHP ile tüm önemli süreçleri beraber belirleyeceğimizi, ittifaka düşen anlayışın da bu olduğunu ifade etmek isterim. Ancak bu ziyaret AK Parti'nin yönetimindeki bir süreçtir" yanıtını verdi.

GÖZLER DEVLET BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINDA

AK Parti cephesinin ardından gözler bu sefer de Milliyetçi Hareket Partisi cephesine çevrildi. Herkes MHP'nin konuyla ilgili nasıl bir tavır ortaya koyacağını merak ediyor. Haberler.com olarak ulaştığımız MHP'li kaynaklar da bugün Devlet Bahçeli tarafından Meclis'te gerçekleştirilecek grup toplantısını işaret etti. MHP'li kaynaklar, herkesin Devlet Bahçeli'nin konuşmasını dinlemesi gerektiğini ifade etti. Bahçeli'nin bugünkü konuşmasında HDP konusunda neler söyleyeceği ise büyük merak konusu.

METİNER: BİR ŞEYİ BİZ YAPINCA MI DOĞRU OLUR SADECE?

Konuyla ilgili eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner'in de çıkışı dikkat çekti. Metiner, AK Parti'nin HDP ile görüşmesine ilişkin, "HDP ile diyalog-işbirliği içine girmek şayet, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun bir gereği ise, o vakit HDP'yi PKK ile bir tutup eleştirmek, dahası HDP ile diyalog-işbirliği halinde olan başkalarını suçlamak doğru olur mu? Bir şeyi biz yapınca mı doğru olur sadece?" dedi.