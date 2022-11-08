AK Parti'nin HDP ziyaretine Bahçeli'nin tepkisi ne olacak? MHP'li kaynaklar: Bugünkü konuşmayı bekleyin - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'nin HDP ziyaretine Bahçeli'nin tepkisi ne olacak? MHP'li kaynaklar: Bugünkü konuşmayı bekleyin

08.11.2022 08:37

AK Parti yönetiminin Anayasa'daki başörtüsü düzenlemesine destek talebiyle HDP'yi ziyaret etmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu ziyaret hakkında ne düşündüğü büyük merak konusu oldu. MHP kaynaklarınca, "Herkes Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında yapacağı konuşmayı beklesin" ifadeleri kullanıldı.

AK Partili üst düzey yöneticilerin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için HDP parlamento grubunu ziyaret etmesi sonrası tüm gözler ittifak ortağı MHP'ye çevrilmiş durumda. AK Parti cephesinden de "MHP'nin görüşmeden haberi var mıydı?" sorusuna yanıt geldi.

TURAN'DAN "BAHÇELİ'NİN HABERİ VAR MIYDI?" SORUSUNA YANIT

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tartışma yaratan ziyaretle ilgili "Bahçeli'nin haberi var mıydı?" sorusuna, "MHP ile tüm önemli süreçleri beraber belirleyeceğimizi, ittifaka düşen anlayışın da bu olduğunu ifade etmek isterim. Ancak bu ziyaret AK Parti'nin yönetimindeki bir süreçtir" yanıtını verdi.

GÖZLER DEVLET BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINDA

AK Parti cephesinin ardından gözler bu sefer de Milliyetçi Hareket Partisi cephesine çevrildi. Herkes MHP'nin konuyla ilgili nasıl bir tavır ortaya koyacağını merak ediyor. Haberler.com olarak ulaştığımız MHP'li kaynaklar da bugün Devlet Bahçeli tarafından Meclis'te gerçekleştirilecek grup toplantısını işaret etti. MHP'li kaynaklar, herkesin Devlet Bahçeli'nin konuşmasını dinlemesi gerektiğini ifade etti. Bahçeli'nin bugünkü konuşmasında HDP konusunda neler söyleyeceği ise büyük merak konusu.

METİNER: BİR ŞEYİ BİZ YAPINCA MI DOĞRU OLUR SADECE?

Konuyla ilgili eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner'in de çıkışı dikkat çekti. Metiner, AK Parti'nin HDP ile görüşmesine ilişkin, "HDP ile diyalog-işbirliği içine girmek şayet, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun bir gereği ise, o vakit HDP'yi PKK ile bir tutup eleştirmek, dahası HDP ile diyalog-işbirliği halinde olan başkalarını suçlamak doğru olur mu? Bir şeyi biz yapınca mı doğru olur sadece?" dedi.

YORUMLAR
500
İYİ Partili isimden çarpıcı iddia: Bahçeli bugün erken seçim tarihi açıklayabilir İYİ Partili isimden çarpıcı iddia: Bahçeli bugün erken seçim tarihi açıklayabilir ELEKTRİKLİ ARABA TAMİRİ İÇİN İZMİR TAMİRCİ ESNAFINA, İZKA DESTEKLİ EĞİTİM VERİLECEK ELEKTRİKLİ ARABA TAMİRİ İÇİN İZMİR TAMİRCİ ESNAFINA, İZKA DESTEKLİ EĞİTİM VERİLECEK

Devlet Bahçeli, AK Parti, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'nin HDP ziyaretine Bahçeli'nin tepkisi ne olacak? MHP'li kaynaklar: Bugünkü konuşmayı bekleyin - Son Dakika


Son Dakika
10:06 Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Hatayspor beraberliği sonrası gazeteciyle tartıştı
09:35 İnsanlar aniden kaçışırken gökyüzünde görüldü: Bakın melek nasıl yükseliyor
09:35 İYİ Partili isimden çarpıcı iddia: Bahçeli bugün erken seçim tarihi açıklayabilir
09:31 Reklamlarda gördüğü ağrı kesiciden sipariş etti! Hayatı adeta kâbusa döndü
09:21 Tatile çıkan şarkıcı Hadise küvette verdiği pozları takipçileriyle paylaştı
09:19 Halk Ekmek'e zam mı geliyor? İBB'den iddialara cevap geldi
08:50 Ordu'da Karadeniz fıkralarını aratmayan apartman! Görenler hemen fotoğrafını çekiyor
08:52 Rusya lideri Putin'in en yakınlarından biri olan Prigozhin'den olay sözler: ABD seçimlerine müdahale ettik
08:22 AK Parti'nin HDP ziyaretine Bahçeli'nin tepkisi ne olacak? MHP'li kaynaklar: Bugünkü konuşmayı bekleyin
08:21 Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç kapısının önündeki film setine isyan etti: MS hastası adamım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2022 10:20:36. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'nin HDP ziyaretine Bahçeli'nin tepkisi ne olacak? MHP'li kaynaklar: Bugünkü konuşmayı bekleyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement