AK Partili Ataş: "Muhalefetteyken EYT konusunda çok bastırdık, yanlış yapmışız"

Politika

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İYİ Parti milletvekiliyken EYT konusunda hükümete çok bastırdıklarını söyleyerek; "Şuan baktığımız zaman emeklilerin yaşadığı sıkıntıların temel sebebinin EYT olduğunu gördüm. Bu konuda biraz yanlış yaptığımızı düşünüyorum, daha düzenli olabilirdi" dedi.

İYİ Parti'den AK Parti'ye geçtikten sonra yapılan Büyük Kongre'de AK Parti MKYK'sında kendisine görev verilmesi ile ilgili olumsuz bir duruma rastlamadığını söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş; AK Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlarının sorgulanmadığını söyledi. AK Parti'de daha iyi hizmet etme kaygısı taşıyan insanları daha çok gördüğünü ifade eden Ataş; "4 aydır iktidar kanadındayız, geçen hafta da büyük kongremiz yapıldı. Onda da cumhurbaşkanımız Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) layık gördüler sağ olsunlar. Orada da Kayserimizi temsil edeceğiz. AK Parti'de şunu gördüm; cumhurbaşkanının verdiği hiçbir kararı sorgulamıyorlar. Her insan 'ben şuraya layığım' diyebilir ama burada amaç memlekete hizmetse, kim bayrağı nerede taşıyabilirse ona bakılması gerekiyor. Orada kimin olduğundan çok ne iş yapıldığına ve nasıl çalışıldığına bakılması gerekiyor. AK Parti Teşkilatı içerisinde ben bunu gördüm, bu da beni mutlu ediyor. Birlik ve beraberlik içerisinde birbirleriyle uğraşmak yerine o makamdaki insanla birlikte daha iyi hizmeti daha ileriye nasıl taşırız kaygısında olan insanları daha çok gördüm.

"Muhalefet olarak üzerime düşen her şeyi yaptım. Artık bizzat elime alıp kendim yapmak istiyorum birçok şeyi"

Gündeme dair açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti'ye geçiş sürecini anlattı. Siyasi hayatında hizmet etmek istediğini ve bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a inandığını söyleyen Ataş; "Musavat ağabey ömür boyu ağabeyim olarak kalacaktır. Geçiş sürecinde de sarılarak, üzgün bir şekilde ayrıldık, küskün ayrılmadık. O partinin başarıya ulaşması, millete yeni bir umut olması adına çok gayret sarf ettim, 9 yıl emek verdim. Kendisiyle birlikte bu emekleri verdik ama olmadı. Kurulduğu süreçten bu günkü noktaya geldiğimizde çok şeyler yaşandı. ve milletin umudu olmaktan çıktık, benim de orada bu millete hizmet edebileceğim bir durum kalmadı. Muhalefet olarak üzerime düşen her şeyi yaptım. Halkın ne sorunu varsa çözüm noktasında değilsin ama iktidara duyurup çözme noktasında üzerime düşeni fazlasıyla yaptım. Benim arzu ettiğim millete hizmet bu değil, bizzat elime alıp kendim yapmak istiyorum birçok şeyi. Ben hizmet etmek istiyorum, cumhurbaşkanıma bu manada inandım" dedi.

"Şuan ne EYT'den emekli olan memnun, ne devlet memnun"

Muhalefet milletvekiliyken EYT konusunda hükümete ısrarcı olduklarını ancak bu konuda yanlış yaptıklarını anladığını ifade eden Ataş; "Mecliste 500'e yakın konuşma yapmışım hem kürsü konuşması hem komisyon konuşması. Milletin bütün sorunlarını dile getirmişim, hepsinde naif bir şekilde olması gerekeni söylemişim. Bunların hiçbirinde geri adımım yok. Biz EYT konusunda çok bastırdık, ısrarcı olduk, hükümeti çok köşeye sıkıştırdık. EYT'li olanlar da bizi çok sıktı. Şimdi geldiğimiz noktada ne EYT'den emekli olanlar memnun, devlete de ekstra külfet getirdi. Bu işte ben daha kademeli geçilebileceği kanaatine daha sonradan ulaştım. Şuan baktığımız zaman emeklilerin yaşadığı sıkıntıların temel sebebinin o olduğunu gördüm. Bu konuda biraz yanlış yaptığımızı düşünüyorum, daha düzenli olabilirdi" diye konuştu.

"Suriyelilerin geri dönüşleri yazdan itibaren artacak"

Suriyeli mültecilerin onurlu bir şekilde ülkelerine geri döneceklerini ve bu geri dönüşlerin yaz aylarından itibaren artacağını dile getiren AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş; "Mülteci konusunda yanlış yaptığımı düşünmüyorum. Gerçekten ülkenin 10 yıl boyunca neler yaşadığını, ülke ekonomisine nasıl sıkıntı verdiğini hep beraber gördük. Biz mültecileri, kovalım, dövelim demedik hiçbir zaman. Bunların artık memleketlerine dönmeleri gerektiğini söyledik, çünkü ayrıcalıklı durumlar vardı. Bunların olmaması gerektiğini söyledik. AK Parti'ye geçiş sürecimde cumhurbaşkanımızla bu konuyu da konuştuk. Suriyelilerin dönüşüyle birlikte ekonomide ve işsizlikte de belli bir miktar düzelme olacaktır. Suriyelilerin geri dönüşlerini inşallah yazdan itibaren daha fazla gidişler yaşanacak. Oradan oraya geçtim diye tüm fikirlerimi değiştirerek geçmedim. Ben hizmet odaklı bir insanım. Türk milletinin, Türk Devletinin geleceği her şeyin üstündedir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ