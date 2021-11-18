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AK Partili Güneş: "Türk devletleri potansiyellerini ortaya çıkarmak için fırsat bulmuştur" - Son Dakika

AK Partili Güneş: "Türk devletleri potansiyellerini ortaya çıkarmak için fırsat bulmuştur"

18.11.2021 20:21
AK Partili Güneş: "Türk devletleri potansiyellerini ortaya çıkarmak için fırsat bulmuştur"

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, ekonomik işlevselliğin Asya kıtasına doğru yöneldiğini belirterek, "Modern dünyaya gün geçtikçe daha iyi adapte olan Türk devletleri potansiyellerini ortaya çıkarmak için fırsat bulmuştur.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, ekonomik işlevselliğin Asya kıtasına doğru yöneldiğini belirterek, "Modern dünyaya gün geçtikçe daha iyi adapte olan Türk devletleri potansiyellerini ortaya çıkarmak için fırsat bulmuştur." dedi.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz hafta Türk dünyası liderlerinin Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bir araya geldiğini, Türk devletlerinin birlik olma yolundaki arzularının, ısrarlı bir biçimde vurgulandığını söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortak birlikteliğinin en anlamlı yönünün dil birliği olduğunu belirten Güneş, "Büyük mütefekkir İsmail Gaspıralı'nın 100 yıl önce ifade ettiği; 'Dilde, fikirde ve işte birlik' mefkuresi adeta sıralamasıyla bugün vücut bulmuştur. Ana dilimiz devletlerimizi bir araya getirmiştir. Sonrasında fikirlerimiz birleşmiş, harmanlanmış, iş dünyasına, ekonomik birlikteliğe evrilmiştir." diye konuştu.

Güneş, dünyanın bu günlerde yeni bir döneme geçiş yaptığını, ekonomik işlevselliğin Asya kıtasına doğru yön aldığını söyledi.

Dünya ekonomisinin güçlü bölgesi Avrupa'nın, yükselen Asya'ya bugün daha çok ihtiyaç duyduğunun altını çizen Güneş, şunları kaydetti:

"Asya ve Avrupa arasında köprü olan coğrafyada ise 300 milyonluk nüfusa sahip Türkler bulunmaktadır. Köprü vazifesini bizim de içinde bulunduğumuz geniş topraklar üstlenecektir. Türk devletlerinin bir arada ortak hareket etmesi güçlü bir büyümeye işaret etmektedir. Modern dünyaya gün geçtikçe daha iyi adapte olan Türk devletleri potansiyellerini ortaya çıkarmak için fırsat bulmuştur. 1 Eylül 2022 tarihine kadar kurulacak ortak Türk Yatırım Fonu da yeni ekonomik gelişmelere karşı güçlü bir hamle olacaktır. Türk milleti olarak tarihe katkılarımız asla yadsınamaz. Türkiye, sanayi ve teknoloji altyapısıyla uluslararası diyalog tecrübesiyle zengin kültürel geçmişi ve potansiyeli ile bu birliğin lokomotifi olacaktır."

AK Partili Güneş: Türk devletleri potansiyellerini ortaya çıkarmak için fırsat bulmuştur
AK Partili Güneş: Türk devletleri potansiyellerini ortaya çıkarmak için fırsat bulmuştur

Milletvekili, Karabük, Asya, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Güneş: 'Türk devletleri potansiyellerini ortaya çıkarmak için fırsat bulmuştur' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Güneş: "Türk devletleri potansiyellerini ortaya çıkarmak için fırsat bulmuştur" - Son Dakika
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