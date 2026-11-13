AK Partili Kant, İBB Meclisi\'nde İSKİ\'nin 20 milyar 307 milyon lira alacağını sordu

AK Parti İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) ve Tuzla Belediye Meclis Üyesi Murat Kant, İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada İSKİ'nin mali yapısı, atık su arıtma yatırımları ve çevre politikalarına ilişkin eleştirilerde bulundu. Kant, 2025 yılı sonunda İSKİ'nin İBB'den yaklaşık 20 milyar 307 milyon lira alacağı bulunduğunu belirterek, söz konusu tutarın neden tahsil edilmediğini sordu.

İBB Meclisi'nin kasım ayı toplantılarında söz alan AK Parti İBB ve Tuzla Belediye Meclis Üyesi Murat Kant, İstanbul'un çevre ve altyapı yatırımları ile İSKİ'nin mali durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kant, konuşmasında 2025 yılı Sayıştay denetim raporundaki bulgulara dikkat çekerek İSKİ ile İBB arasındaki mali işlemleri gündeme taşıdı.

"İSKİ'nin İBB'den 20 milyar 307 milyon lira alacağı var"

İSKİ'nin 2025 yılındaki borç verme giderinin yaklaşık 17 milyar 38 milyon liraya ulaştığını belirten Kant, bu tutarın 2024 yılında yaklaşık 626 milyon lira olduğunu ifade etti. Borç verme giderinin bir yılda yaklaşık 27 kat arttığını söyleyen Kant, 2025 yılı sonunda İSKİ'nin İBB'den borç verme işlemleri nedeniyle tahsil edemediği alacağın 20 milyar 307 milyon lira olduğunu kaydetti.

Kant, "İSKİ, İstanbul'un altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için mi var, yoksa Büyükşehir Belediyesinin finansman yükünü taşımak için mi?" diyerek İBB yönetiminden açıklama istedi.

1 milyar 778 milyon liralık su alacağı gündeme getirildi

Sayıştay raporunda yer alan su faturalarına ilişkin bulgulara da değinen Kant, 2025 yılında İBB adına düzenlenen su faturalarından kaynaklanan alacağın yaklaşık 2 milyar 190 milyon lira olduğunu belirtti. Bu tutarın yaklaşık 412 milyon lirasının çevre temizlik vergisi payından mahsup edildiğini, kalan 1 milyar 778 milyon liranın ise borç verme hesabına aktarıldığını söyledi.

Kant, Sayıştay'ın söz konusu muhasebe işlemini mevzuata aykırı bulduğunu ve gecikme cezası uygulanmamasına yol açtığını belirterek, İBB yönetiminden tahsilat takvimi ve yapılan düzeltmelere ilişkin bilgi talep etti.

"Atık suların yüzde 34'ü biyolojik arıtmadan geçiyor"

İstanbul'da şebekeye verilen günlük ortalama su miktarının 3,2 milyon metreküp seviyesinde olduğunu ifade eden Kant, atık su arıtma yatırımlarının kentin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. 2025 yılı başında kamuoyuna yansıyan verilere göre İstanbul'daki atık suların yaklaşık yüzde 34'ünün ileri biyolojik arıtmadan geçirildiğini belirten Kant, Marmara Denizi'nin korunması açısından azot ve fosfor gideriminin önemine dikkat çekti.

Kant, 2019 öncesinde İstanbul'da bulunan 90 arıtma tesisinin 87'sinin AK Parti döneminde yapıldığını, son 7 yılda ise kente 3 yeni tesis kazandırıldığını öne sürdü.

Silahtarağa projesinin iptali soruldu

2019 yılında iptal edilen Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projesini de gündeme getiren Kant, bölgedeki atık suların başka tesislere taşınmasının enerji, bakım ve işletme maliyetlerinin açıklanmasını istedi. Kant, "Silahtarağa'nın yapılmasının pahalı olduğunu söylediniz. Peki, yapılmamasının İstanbul'a maliyetini hesapladınız mı?" ifadelerini kullandı.

Çevre izinleri ve hafriyat alanları gündeme taşındı

2025 yılı Sayıştay denetiminde bazı atık su arıtma tesislerinin çevre izni veya geçici faaliyet belgesinin bulunmadığına yönelik tespitler yer aldığını belirten Kant, söz konusu eksikliklerin giderilmesi için hangi çalışmaların yapıldığını sordu. Arnavutköy Bolluca Mahallesi'ndeki Mavi Göl'ün hafriyat dökümü nedeniyle zarar gördüğünü de iddia eden Kant, Haliç ve çevresindeki kirlilik iddialarının araştırılması gerektiğini ifade etti. Konuşmasının sonunda İBB yönetimine çevre yatırımları ve mali kaynakların kullanımına ilişkin sorular yönelten Kant, "Bunlar cevap bekleyen somut meselelerdir" dedi.