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AK Partili Karaaslan'dan Dünya Engelliler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

AK Partili Karaaslan'dan Dünya Engelliler Günü mesajı Açıklaması

02.12.2021 19:26
AK Partili Karaaslan'dan Dünya Engelliler Günü mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, engelli vatandaşların ve ailelerinin geleceğe güvenle bakabilmeleri, hiçbir kısıtlamaya maruz kalmadan hayatın her alanında var olabilmeleri, engellerle karşılaşmamaları için çalışmak ve sorunlar karşısında çözüm üretmenin toplumun ortak görevleri arasında yer aldığını belirtti.

Çeşitli engel gruplarındaki vatandaşların hayatlarını rahatlıkla sürdürebilmeleri için ailelerinin ve yakın çevrelerinin ne denli büyük çaba sergilediklerini ve fedakarlıklar yaptıklarını çok iyi bildiklerine işaret eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Engellilik önüne geçilemeyecek bir gerçektir ancak mevcut şartları iyileştirme hususunda tüm bireylerin daha fazla sorumluluk almasıyla yaşanabilecek sorunlar da en aza indirilebilecektir. Sosyal devlet ilkesi gereği çocuk, yaşlı, kadın ve engelliler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini gözetme ve haklarına erişmelerini sağlama hususunda gayretle çalışıyoruz. Hak eksenli bir sosyal politika anlayışıyla ve aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, yaşam standartlarını yükseltmek için mücadele ediyoruz."

Karaaslan, AK Parti olarak iktidara geldikleri günden bu yana özel grupların kamu hizmetlerinden eşit şekilde yararlanması için büyük bir titizlikle çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eğitimden istihdama, evde bakımdan sağlık hizmetlerine kadar her alanda engellilerimizin en büyük destekçisi olduk. 2005 yılında çıkardığımız Engelliler Kanunu ile pek çok konuda tarihi nitelikte adımlar attık. 2010 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvence altına aldık. 2007 yılında başlattığımız evde bakım yardımı kapsamında destek alan kişi sayısı bu yıl itibarıyla 535 bin 700'e ulaştı. 2002 yılında 21 olan kamu bakım ve rehabilitasyon merkezi sayısını 2021 yılı ekim ayı itibarıyla 104'e çıkarttık. Şimdiye kadar 62 bin 337 engelli ataması yaparak bu alanda rekor kırdık."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Engelsiz Vizyon Belgesi'nin hayata geçirilmesini sağlayacak ilk 3 yıllık "Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı" çalışmalarının devam ettiğini anlatan Karaaslan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün Türkiye'de ve dünyadaki tüm engelliler konusunda toplumsal farkındalığın, hassasiyetin ve dayanışmanın daha da artmasına vesile olmasını temenni etti.

AK Partili Karaaslan'dan Dünya Engelliler Günü mesajı Açıklaması

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Karaaslan'dan Dünya Engelliler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Karaaslan'dan Dünya Engelliler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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