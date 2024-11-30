AK Partili Kirişci, partisinin Kahramanmaraş 8. Olağan Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Partili Kirişci, partisinin Kahramanmaraş 8. Olağan Kongresi'nde konuştu Açıklaması

TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, "6 Şubat gibi asrın değil tarihin yazdığı en büyük felaketin üzerinden 21 ay geçti biz 5. kura töreni ile sadece Kahramanmaraş için 28 bin hak sahibine konutlarını teslim etmiş olduk." dedi.

30.11.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, "6 Şubat gibi asrın değil tarihin yazdığı en büyük felaketin üzerinden 21 ay geçti biz 5. kura töreni ile sadece Kahramanmaraş için 28 bin hak sahibine konutlarını teslim etmiş olduk." dedi.

Partisinin Kahramanmaraş 8. Olağan Kongresi'nde konuşan Kirişci, kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Bugün hamdolsun iki mutluluğu bir arada yaşıyoruz. 6 Şubat gibi asrın değil tarihin yazdığı en büyük felaketin üzerinden 21 ay geçti. Biz 5. kura töreniyle sadece Kahramanmaraş için 28 bine yaklaşan konutları hak sahiplerine teslim etmiş olduk. Bu gerçekten çok büyük başarı, büyük bir kazanç." ifadelerine yer verdi.

Kirişci, deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısının 155 bini aştığını ve bunları yapmanın kolay bir şey olmadığını anlatarak, "28 bin konut için Kahramanmaraş'ta birer sıvacı, birer boyacı aransa bulmak mümkün değil. Hamdolsun yaparsa AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan yapar. AK Parti çatısı altında bugüne kadar milletimize hizmet etmiş, emek vermiş, alın teri dökmüş tüm dava arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise kurulduğu günden bu yana AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde doğruluktan, dürüstlükten ve samimiyetten asla taviz vermeden milletin emanetine sahip çıktığını söyledi.

AK Parti'de millete hizmet etmenin onurunu yaşadıklarını dile getiren Görgel, "6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadık. Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bakanlarımızın eşsiz gayreti ile şehrimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Allah'ın izniyle gecemizi gündüzümüze katarak birkaç yıl içerisinde bu şehri çok daha yaşanılabilir, eskisinden çok daha güçlü bir şehir haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Görgel, kongre sonrası görev alacak il başkanına ve parti teşkilatına başarılar diledi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Vahit Kirişci, Milletvekili, Politika, AK Parti, Deprem, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Kirişci, partisinin Kahramanmaraş 8. Olağan Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:58 Bursa’nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7’yi de aşabilir Bursa'nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7'yi de aşabilir
18:40 İran, Esad’a desteğini yineledi: Suriye’nin komşuları oyuna gelmemeli İran, Esad'a desteğini yineledi: Suriye'nin komşuları oyuna gelmemeli
17:05 Krizler ardı ardına geliyor Savaşın etkileri günden güne büyüyor Krizler ardı ardına geliyor! Savaşın etkileri günden güne büyüyor
16:37 Suriye’de Halep’in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li lideri Özel’i Kılıçdaroğlu’nun seçim vaadiyle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
22:42 Kayyum atanan Batman Belediyesi’nden önceki yönetime çarpıcı sorular Kayyum atanan Batman Belediyesi'nden önceki yönetime çarpıcı sorular
22:36 Cristiano Ronaldo, kariyer hedefine bir adım daha yaklaştı Cristiano Ronaldo, kariyer hedefine bir adım daha yaklaştı
22:25 Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
22:22 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
22:19 Beşiktaş’ın yıldızı aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'ın yıldızı aylarca forma giyemeyecek
22:05 Antalyaspor, Sivasspor’u sahasında 2-1 yendi Antalyaspor, Sivasspor'u sahasında 2-1 yendi
21:54 Tahir Elçi’nin ismi katledildiği sokakta yaşatılacak Tahir Elçi'nin ismi katledildiği sokakta yaşatılacak
21:42 Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medya hesabı açamamalı Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medya hesabı açamamalı
21:23 AK Partili Hamza Dağ’dan CHP’ye kritik soru: Bu konuda neden kanun teklifi vermediler AK Partili Hamza Dağ'dan CHP'ye kritik soru: Bu konuda neden kanun teklifi vermediler?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 19:12:00. #1.12#
SON DAKİKA: AK Partili Kirişci, partisinin Kahramanmaraş 8. Olağan Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.