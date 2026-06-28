AK Partili Tatar, Erdoğan'a Şırnak'ın ulaşım projelerini arz etti - Son Dakika
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AK Partili Tatar, Erdoğan'a Şırnak'ın ulaşım projelerini arz etti

AK Partili Tatar, Erdoğan\'a Şırnak\'ın ulaşım projelerini arz etti
28.06.2026 12:43
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AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek Şırnak-Van Karayolu, Silopi bağlantı yolu ve diğer ulaşım yatırımlarını gündeme getirdi. Görüşmede Terörsüz Türkiye süreci de ele alındı.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Tatar, görüşmede Şırnak-Van Karayolu, Silopi'ye uzanacak yeni bağlantı yolu ve kentte planlanan ulaşım yatırımlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz ettiklerini açıkladı. Görüşmede ayrıca "Terörsüz Türkiye" süreci de ele alındı.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Şırnak'ın ulaşım yatırımları ve bölgenin geleceğine ilişkin önemli başlıkları gündeme taşıdı.

Görüşmenin detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan milletvekili Tatar, Şırnak'ın uzun yıllardır beklediği stratejik ulaşım projelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz etme fırsatı bulduklarını belirtti. Tatar, görüşmede başta Şırnak-Van Karayolu Projesi olmak üzere, Şırnak-Cizre karayolu üzerindeki tünellerden Silopi ilçesine ulaşacak yeni kestirme yol projesi ile kentte planlanan diğer ulaşım yatırımlarının kapsamlı şekilde değerlendirildiğini ifade etti. Şırnak'ın ulaşım altyapısını güçlendirecek projelerin bölgenin ekonomik, ticari ve sosyal gelişimine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Tatar, yatırımların hayata geçirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

"Terörsüz Türkiye" süreci masaya yatırıldı

Milletvekili Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede yalnızca ulaşım projelerinin değil, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen sürecin de ele alındığını belirtti. Bölgede birlik, kardeşlik ve huzur ortamının güçlenmesiyle birlikte Şırnak'ın her alanda daha güçlü bir geleceğe kavuşacağına olan inançlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştıklarını ifade eden Tatar, kalıcı barış ve güven ortamının kalkınma yatırımlarını da hızlandıracağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak'a selam

Görüşmede Şırnaklı vatandaşların selamlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiklerini aktaran Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Şırnaklılara en kalbi duygularını ve selamlarını gönderdiğini belirtti. Tatar paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şırnak'a gösterdiği yakın ilgi ve güçlü desteğe teşekkür ederek, "Şehrimizin kalkınması, ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, Terörsüz Türkiye vizyonunun bölgemizde kalıcı şekilde tahkim edilmesi ve hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştıracak projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Partili Tatar, Erdoğan'a Şırnak'ın ulaşım projelerini arz etti - Son Dakika

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