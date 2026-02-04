Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi - Son Dakika
Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi

04.02.2026 15:52  Güncelleme: 16:02
Turgutlu Belediye Meclisi'nde AK Partili Nevim Baş'ın, başörtülü kadınların seçilme hakkını 2013'te Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde elde ettiğini söylemesi tartışma yarattı. Belediye Başkanı Çetin Akın ise kadınlara seçme ve seçilme hakkını verenin Atatürk olduğunu hatırlatarak tepki gösterdi.

Turgutlu Belediye Meclisi'nin şubat ayı olağan toplantısında konuşan AK Partili üyesi Nevim Baş, "Evet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk seçme ve seçilme hakkını kadınlara vermiştir. Başörtüsü olmayan kadınlar için tebrik ediyorum. Onların gününü kutluyorum. Fakat bana seçilme hakkını Cumhurbaşkanımız 31 Ekim 2013 tarihinde vermiştir" dedi.

"İNANÇLARINDAN DOLAYI İNSANLARIN..."

Turgutlu Belediye Meclisi'nin şubat ayı olağan toplantısında AK Partili meclis üyesi Nevim Baş'ın kadınlara seçme ve seçilme hakkına ilişkin konuşması tartışmalara neden oldu. Baş, şunları söyledi: "Türkiye demokrasi tarihine postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat sürecini anmak ve bu sürecini toplumsal hafızamızda bıraktığı izleri bir kez daha hatırlatmak isterim. İnançlarından dolayı insanların dışlandığı, gençlerin eğitim hakkının engellendiği, 600 bin başörtülü öğrencinin 10 yıl boyunca eğitimden mahrum bırakıldığı, 11 bin öğretmenin işinden edildiği bir dönemdir. Bugün burada 28 Şubat'ı anarken bu kürsüde başörtüsüyle söz alabilen bir kadın meclis üyesi olarak konuşuyor olmak, ülkemizin nereden nereye geldiğinin sessiz ama güçlü bir göstergesidir. 28 Şubat'ın kaybettirmeye çalıştığı, toplumsal barışın yeniden inşası için ömrünü milletine ve devletine adamış Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarlığımı ifade ederek,bu süreçte mağdur edilen tüm kadınları ve tüm vatandaşlarımızı saygıyla anıyor, demokrasiyi insan onurunu ve millet iradesini her koşulda savunmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum."

"MUSTAFA KEMAL'İ ANSAYDIN MUTLU OLURDUM"

Belediye Başkanı Çetin Akın ise Baş'ın konuşmasının ardından "Bir kere de sizlere kadınlara seçme seçilme hakkını veren Gazi Mustafa Kemal'i ansaydın çok daha mutlu olurdum" diye konuştu.

"BANA SEÇME SEÇİLME HAKKINI CUMHURBAŞKANIMIZ VERDİ"

Başkan Akın'a yanıt veren Baş, "Evet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk seçme ve seçilme hakkını kadınlara vermiştir. Başörtüsü olmayan kadınlar için tebrik ediyorum. Onların gününü kutluyorum. Fakat bana seçilme hakkını Cumhurbaşkanımız 31 Ekim 2013 tarihinde vermiştir" dedi.

"TARİHİ BİLİN ONDAN SONRA KONUŞUN"

Bunun üzerine Belediye Başkanı Çetin Akın, "Buralardan ekmek çıkmıyor artık çok komiksiniz yani. Geçmişi, bir tarihi bilin ondan sonra konuşun. Keşke emeklilerle ilgili bir şey söyleseniz, bu esnafın geçim sıkıntıyla ilgili bir şey söyleseniz, keşke bu memleket uyuşturucu batağına batmış, rüşvet batağına batmış, bunlarla ilgili bir şey söyleseniz burada. Keşke bir söz alıp da toplumun kanayan yaralarına bir parmak bassanız. Keşke dün yanlış dediklerinize bugün doğru dediklerinizi bir anlatsanız" ifadelerini kullandı.

Çetin Akın, Politika, Sözler, Gündem, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.