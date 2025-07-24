Akar'dan Bulgaristan Ziyareti Değerlendirmesi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Komisyon olarak Bulgaristan'a gerçekleştirdikleri resmi ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akar, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, Komisyon olarak Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya resmi ziyarette bulunduklarını belirtti.

Ziyaretleri kapsamında Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev, Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ile bir araya geldiklerini bildiren Akar, ikili askeri eğitim işbirliği ve savunma sanayi konularında görüş alışverişinde bulunduklarını, Ukrayna- Rusya Savaşı ile Filistin'deki soykırım ve açlıktan ölümler konusundaki görüşlerini paylaştıklarını aktardı.

Bulgaristan Ulusal Meclisi Genel Kurulunu selamladıklarını, Ulusal Meclis Başkanı Nataliya Kiselova ile görüştüklerini de ifade eden Akar, ziyaretlerinin son gününde Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev, Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Delyan Peevski ve Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftüsü Mustafa Hacı ile bir araya geldiklerini belirtti.

Akar, ortak değerler, bölgesel istikrar ve dostluk ilişkileri çerçevesinde son derece olumlu ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.