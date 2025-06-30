Akdağmadeni\'nde Muhtarlar Derneği Şöleni Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Akdağmadeni Muhtarlar Derneği tarafından yapılan 'Muhtarlar Derneği Şöleni' yoğun bir katılımla, Deli Hamza mevkiinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe; Ak Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, İlçe Kaymakamı Cafer Kaymakçı, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Ak Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, protokol üyeleri, mahalle ve köy muhtarları, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda ilk olarak konuşan Akdağmadeni Muhtarlar Derneği Başkanı Hakan Özdemir, "Muhtarlar Derneği Şölenimize bizi kırmayıp gelen tüm misafirlere teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde ilçemiz ve ülkemiz için her zaman uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Programda konuşan Ak Parti Akdağmadeni İlçe Başkanı Hasan Ayçicek, Ak Parti İktidarının 23 senedir görevde olduğunu bu süre zarfında muhtarların ve vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ak Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ise "Bu organizasyonu düzenleyen Akdağmadeni Muhtarlar Derneği Başkanı Hakan Özdemir'e teşekkür ediyorum. Bütün muhtarlar için Hakan Başkanım bir şanstır. Sizin taleplerinizi bize iletiyor.2002 yılında köylerimizin durumu belliydi, Ak Parti iktidarı ile köylerimiz hizmet gördü. Bu hizmetler yeterli mi değil, daha çok hizmet edeceğiz. Çevre iller içinde Yozgat en çok hizmet alan İldir.2 yıl içinde Yozgat'a 125 milyar lira hizmet yapıldı. Pakistan Hindistan arasında savaşta garantör ülke Türkiye'dir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ülkemize savunma sanayinde çağ atlattı. Çağ atlatmaya devam ediyor. Köylerimizin ilçelerimizin ilimizin sorunlarını biliyoruz. Bir olalım, birlikte olalım, beraber olalım, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığımız güç ile çalışıyoruz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - YOZGAT