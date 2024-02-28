Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Halkın Teveccühüyle Hizmete Devam Edeceğini Söyledi

MersinAkdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak,"İnanıyorum ki halkımızın teveccühü ile tekrar seçilerek hizmet, proje ve yatırımlara 1 Nisan'da kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Şevket Sümer ile Güneş Mahallelerini ayıran 142. Cadde üzerinde, Akdeniz Belediyesi tarafından yenilenerek bölge esnafı ve vatandaşlara kazandırılan Pazar Sokağı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.
İlçeyi 5 yılda değiştiren hizmetleri anlatan ve kadınlar ile gençler için hayata geçen kültür, sanat, eğitim, spor projelerini hatırlatan Başkan Gültak, değişimin sürmesi için 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde vatandaşlardan destek istedi. Başkan Gültak, Akdeniz'de dokunmadık insan bırakmadıklarının altını çizerek, "Bugün de şehrin kalbinin attığı caddelerden biri olan 142. Caddedeyiz. Burası Yeni Pazar olarak da biliniyor. Daha öncesinde maalesef şu gördüğünüz cadde yoktu. Paslanmış demirler üzerinde esnaf, seyyar satıcılar burada hizmet vermeye çalışıyordu. Çevre Bakanlığımızdan aldığımız hibe ile birlikte bu caddeyi baştan sona yeniledik. Dükkanlar tamamen tek tip oldu. Bütün binalar da giydirildi. Kapalı bir semt pazarını buraya kazandırdık" diye konuştu.
"Kavgayı bitirdik, kardeşlik ve huzuru getirdik"
Proje ve yatırımların yeni dönemde de süreceğinin altını çizen Gültak, "Her şeyden önemlisi de Akdeniz'de artık kardeşlik var, huzur ve barış var. Eskiden buralardaki esnaf, kepenklerini kapatmak zorunda kalıyordu, işyerlerini günlerce açamıyorlardı. Ama her türlü vergi ve sigortalarını ödüyorlardı. Oysa bugün mahallelerimizde huzur ve kardeşlik var artık. Herkes rahatlıkla alışverişini yapabiliyor. Hatta gece saatlerinde bile kadınlar alışverişe çıkabiliyor. Şevket Sümer, Güneş ve Hal mahallelerinin birleştiği bir bölgeden bahsediyoruz. Bu sokaklarda ayrıca uyuşturucu satıcıları da faaliyet gösteriyordu. Şu an uyuşturucu da yok. Yani geldiğimiz günden bugüne kadar hem uyuşturucunun belini kırdık, hem de terörle mücadele ederek bunları engelledik. Kavga dövüş bitti, artık insanlarımız kardeşlik, huzur ve güven içinde yaşıyor" şeklinde konuştu.
"Türkiye'nin mozaiği Akdeniz'de herkesin belediye başkanı oldum"
Akdeniz'de ayrım yapmadan herkesin ve her kesimin belediye başkanı olduğunu söyleyen Başkan Gültak: "2019'dan bu yana kadar Kürt'ünün, Zaza'sının, Arap'ının, Alevi'sinin, Sünni'sinin ve Yörük'ün kısacası herkesin belediye başkanı olmayı başardık. Seçildiğimiz günden bu yana kadar hiç işçi çıkarmadık. Kadınlara ve gençlere yönelik kültür evleri, meslek kursları ve etüt merkezi gibi birçok proje hazırladık. Kimseyi ayrıştırmadık. Tüm insanlarımıza ve mahallelerimize hizmet ulaştırdık. Bu önemliydi, çünkü Akdeniz mozaiği güzel bir ilçe. Biz de bu mozaiğin, herkesin belediye başkanı olmayı başardık. Bu nedenle inanıyorum ki 31 Mart'ta da farklı siyasi görüşten insanlarımızın desteğini alarak Akdeniz'de hizmete kaldığımız yerden devam edeceğiz" sözlerine yer verdi.
Açıklamanın Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve beraberindeki heyet, ilçeye bağlı Şevket Sümer Mahallesi'nde, 142. Cadde üzerine kurulan sabit pazara da girerek burada çalışan esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Gültak ayrıca çocuklara çeşitli oyuncak ve hediye armağanında bulundu. - MERSİN
Son Dakika › Politika › Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Halkın Teveccühüyle Hizmete Devam Edeceğini Söyledi - Son Dakika
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