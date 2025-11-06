Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası - Son Dakika
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası

06.11.2025 23:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün partisinin Ümraniye mitinginde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Özgür Özel'e Ümraniye'deki sözleri nedeniyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

AKIN GÜRLEK'TEN ÖZGÜR ÖZEL'E 500 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün partisinin Ümraniye mitinginde sarf ettiği sözler başına iş açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Akın Gürlek'in avukatı tarafından İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Gürlek'in halen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüttüğü, daha önce de Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğunu, üstlendiği vazife gereği terör örgütleri ve mensuplarının hedefi olduğu belirtildi.

Dilekçede, davacı Akın Gürlek'in verdiği kararlardan memnun olmayanlar tarafından, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı veya Bakan Yardımcısı olduğu dönemde zaman zaman hedef haline getirildiği ancak ifa ettiği kamu görevi gereği, siyasi parti mensubu ve lideri gibi sürekli kamuoyu önüne çıkan, televizyon ekranlarında boy gösteren biri olmadığı gibi, günlük siyasi söylemlere açık bir statüde de bulunmadığı vurgulandı.

Davalı Özgür Özel'in dün Ümraniye'de yaptığı miting konuşmasının aktarıldığı dilekçede, Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülmekte olan soruşturma işlemleri için ağır eleştiriler yaptıktan sonra, cumhurbaşkanına hitaben "itine köpeğine sahip çık" diyerek soruşturmada görev alanlara hakaret ettiği kaydedildi.

"ÖZEL, GÜRLEK'E İFTİRAYA VARAN İTHAMLARDA BULUNDU"

Dilekçede, Özel'in, Gürlek'in başsavcılık göreviyle bağdaşmayacak şekilde kamuya ait Eti Maden Şirketine Yönetim Kurulu Üyesi olup ikinci maaş aldığını, buna tenezzül ettiğini, lüks içinde yaşadığını ve haysiyet cellatlığı yapmak için ikinci maaş aldığını söylediği, "yazıklar olsun" diyerek iftiraya varan ithamlarla Gürlek'in şeref ve haysiyetine yönelik saldırısına tahammül edilmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

"KİŞİSEL HAKLARA SALDIRI NİTELİĞİNDE"

Özel'in 4 Kasım'da CHP TBMM Grup Toplantısında ve 5 Kasım'da yaptığı basın açıklaması ile miting konuşmalarının, televizyon yayınları ve internet aracılığı ile milyonlara ulaştığı, yayınların sosyal medyada hızla dolaşıma sokularak Gürlek aleyhine propaganda konusunu yapıldığı belirtilen dilekçede, Özel'in konuşmasının Gürlek'in kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu ve eleştiri olarak görülmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Dilekçede, Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde partisine mensup belediye başkanları hakkında açılan soruşturma kapsamındaki işlemler hakkında konuşması nedeniyle, bu soruşturmalarda görev alan Gürlek'in de içinde bulunduğu tüm yargı mensubu ve diğer kamu görevlilerini kast ettiğinin açık olduğu kaydedildi.

ÖZEL'İN "ETİMADEN" İDDİASINA YANIT

Dilekçede davacı Gürlek'in, bakan yardımcılığı döneminde kamuya ait "Etimaden - Etimine S.A." şirketinin yönetim kuruluna atandığı ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandıktan sonra bu şirketin hiçbir yönetim kuruluna katılmadığı, bu dönemde yönetim kurulu kararlarının hiçbirine imza atmadığı, dolayısıyla da bir kazanç elde etmediği vurgulandı.

Davalı Özel'in bu konuyu hiç araştırmadan hasmane bir tutumla Akın Gürlek'e karşı itibarsızlaştırma saiki ile Gürlek'in itibar ve onuruna zarar verecek şekilde ithamda bulunduğu kaydedilen dilekçede, "Kamuoyuna yansıyan birçok tartışmalı kararlarda imzası olan hakim ve savcıların adı bilinmez iken ana muhalefet partisi lideri tarafından müvekkile yönelik, sistematik bir şekilde kasten toplum ve medya önünde iftara atarak ve hakaret ederek milyonlarca insana ulaşacak şekilde, eleştiri sınırlarını aşan bir yoğunlukta, haysiyet şeref ve kişiliğine yönelik saldırı gerçekleştirmesi karşısında iş bu dava açılmıştır. Müvekkilin manevi kişiliğine verilen zararın bir nebze olsun telafisi amacıyla iş bu manevi davası açılması zorunla hale gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

Dilekçede, davalı Özgür Özel'in iftira, hakaret ve haksız ithamları nedeniyle davacı Akın Gürlek'e 500 bin lira manevi tazminat ödemesi talep edildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • uRaZ’ın DÜNYASI:
    sen iddaalara cevap ver doğrumu değilmi rezillik diz boyu resmen ... 3 1 Yanıtla
  • zeki69:
    Az bile olmuş bunlar uslanmaz savcım 1 1 Yanıtla
  • Gökhan Ü:
    Milletvekilleri, bakanlar için 11 12 bin TL' ye hükmediliyor, manevi tazminat davalarında; bu niye 500 bin istiyor. :). 1 1 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    tayyio konusurken neden yapmiyosun bunu acaba adamlar kemali terorisrlerle montaj bile yapti 2 0 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Akepe savcısı diye okudum. Sonra yanlış okuduğumu düşünüp tekrar okudum Doğru okumuşum. 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

