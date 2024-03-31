Politika

Aksaray Belediye Başkanı Dinçer oyunu kullandı

Başkan Dinçer:

"Milletimizin kararı ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun"

AKSARAY - Aksaray Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkanı Adayı Evren Dinçer, eşi Merve Dinçer ile birlikte oyunu kullandı.

Başkan Dinçer, eşi ile beraber oy kullanmak için Hüseyin Cahit Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi. Dinçer, sıranın kendisine gelmesinin ardından görevlilerden pusula ve zarfı alarak oy verme işlemini gerçekleştirdi. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Dinçer, seçimlerin Aksaray ile birlikte Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, "Eşim Merve hanımla ile birlikte Hüseyin Cahit Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oyumuzu kullandık. Aksaray genelinde 301 bin 286 seçmen 1061 sandıkta oy kullanacak. Seçimin huzur içerisinde geçmesini diliyorum. Sonuçların şehrimiz ile birlikte Türkiye'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Milletimizin kararı her zaman doğru olmuştur, bu seçimde de doğru olacaktır. Bugün Aksaray Yüzyılı hedeflerimiz için tarihi bir gün. Tüm vatandaşlarımızı, gençlerimizi, hemşerilerimi sandığa gitmeye ve oylarını kullanarak demokrasimize sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer ve eşi Merve Dinçer, oy verme işleminin ardından okullardaki sandıkları gezip, görevlilere kolaylık dilerken şehir genelinde oy kullanma işlemi sürüyor.

Oy kullanmaya gelen vatandaşlar da seçimin hayırlı olmasını diledi.