Akşener'den Atatürklü, İnönülü "iki ayyaş" çıkışı! Erdoğan'ın 2013'teki sözlerine yanıt verdi! - Son Dakika

Partisinin grup toplantısında Atatürk ve İnönü'nün birinci ve ikinci dünya savaşındaki politikasını anlatan Meral Akşener "İki ayyaş deniliyor ya… Birinci ayyaş dedikleri, I. Dünya Savaşı'nın küllerinden bir devlet, bir ülke kurdu. İkinci ayyaş dediğiniz II. Dünya Savaşı'na sokmadı bu ülkeyi, bir gencinin burnunun kanamasına izin vermedi!" diye konuştu.

1926'da kalkan alkol yasağı döneminde Atatürk'ün cumhurbaşkanı, İnönü'nün de başbakan olduğu döneme gönderme yapan Akşener, 2013'te Erdoğan'ın kullandığı "İki tane ayyaşın yaptığı yasa muteber oluyor da dinin emrettiği bir yasa sizin için neden reddedilmesi gerekiyor." sözlerine anıştırmada bulunarak şöyle konuştu:

KURTULUŞ SAVAŞI'NI ANLATTI

"Öyle ki; 1'inci Dünya Savaşı'nın yangınının küllerinden, bir memleket kuranların, hakir görüldüğü, 2'inci Dünya Savaşı'nın yangınını bu memlekete sıçratmayanların basiretsiz bulunduğu bir acayip delilik hali. Hani iki ayyaş deniliyor ya ondan bahsediyorum. Kimse de sesini çıkarmıyor ya ondan bahsediyorum. Birinci ayyaş dedikleri birinci dünya savaşının küllerinden bir devlet bir ülke kurdu. Anadolu'nun her evinde en az iki gencimizin şehit olduğu bir dönemden bahsediyorum. Havza'dan Amasya'ya giderken otomobilinin tekerliği patladığında onun tamiri için beklerken çit süren bir çiftçinin yanına giden Gazi Mustafa Kemal der ki 'İzmir işgal edildi efendi sen çiftini sürüyorsun haberin mi yoktur yoksa nedir?' Beyim haberim var ama oğlum Çanakkale'de Abim Yemen'de Sarıkamış'taki ailesinin fertlerini sayar. Bu kadar erkeğin evladı bana bakıyor. Bu topal ayakla kırık kola bu gariban öküze bakıyor. Onun için bu tarlayı sürmek zorundayım. Hele İzmir'deki işgalciler gelsin tarlamın sınırına o zaman bakarım. Bunu diyen o çiftçiden o köylüden yıllar sonra afet İnan gaziye sorar ne olmuştur? Der ki Sakarya'da şehit düştü. Tamam mı! İşte bu devlet bu akılla bu vicdanla bu yürekle kuruldu. Ayyaş dediğiniz buydu. Utanmadan anasına genel evde çalışıyor dediniz. Ayıp ayıp ayıp! İkinci ayyaş dediğiniz II. Dünya Savaşı'na sokmadı bu ülkeyi, bir gencinin burnunun kanamasına izin vermedi!"

UKRAYNA'NIN CESUR EVLATLARI

Akşener grup toplantısında ayrıca Ukrayna halkının direnişini de selamlayarak, şunları söyledi:

"Ukrayna'nın cesur evlatlarını saygıyla selamlıyorum. Ülkelerinin özgürlüğü ve egemenliği için vermiş oldukları savaşta onlarla birlikteyiz. Ukrayna'nın şehirleri, sivillerin yaşam alanları hedef alandı. Bunun açık bir işgal ve darbe girişimi olduğunu söylemek zorundayız. Çünkü Rusya devlet başkanı Putin, Ukrayna halkının iradesini tanımıyor. Siyasi egemenliğine saygı duymuyor. Asgari yollarla düpedüz vali atamaya çalışıyor."

"YAPTIRIM ZAMANI"

Putin'in haddini aştığını ileri süren Akşener, Türkiye'nin de Rusya'ya yaptırım uygulaması gerektiğini öne sürdü:

"Bu şımarıklığa, bu hırsa, daha fazla izin veremeyiz. Başta Kırım'daki kardeşlerimiz olmak üzere, Putin'in zulmüne maruz kalan onca insanı, kaderlerine terk edemeyiz. Putin haddini aşmıştır. Vakit boş laf değil yaptırım vaktidir. Vakit çekimser kalma vakti değil zalimin karşısında dik durma vaktidir. Vakit, boş laf değil, yaptırım vaktidir. Vakit, çekimser kalma değil, zalimin karşısında dik durma vaktidir."